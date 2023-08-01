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NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

聯合新聞網／ 綜合報導
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。 美聯社
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。 美聯社

「惡漢」巴克利（Charles Barkley）與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）兩人交情長達近30年。但近年來卻關係破裂。巴克利坦言自己已經好一陣子沒有跟喬丹說過話，也對與喬丹破冰感到不樂觀。近期巴克利在受訪時談及此事，無奈表示自己身為喬丹最好的朋友及名球評，本就該不諱言指出喬丹的錯誤。

喬丹在球員時期立下許多豐功偉業，生涯榮譽無懈可擊。然而在接手黃蜂後評價卻有180度大翻轉，在擔任老闆的13年「喬丹時代」，球隊竟然只打過兩次季後賽，近6個賽季都無緣擠進前8種子。此外，喬丹的選人眼光也飽受質疑，期間數次獲得樂透籤但成效不彰，僅出產過小鮑爾（LaMelo Ball）和華克（Kemba Walker）兩名全明星。

身為名球評的巴克利當然看不下去好友的糟糕的經營方針，直腸子的他曾公開批評喬丹不是一個合格的管理者，也稱喬丹身邊的人都是群馬屁精，只會迎合喬丹，根本不敢給他真正有幫助的建議。這個言論引起以自尊心聞名的喬丹不滿，也讓雙方關係逐漸惡化，時至今日都還沒解開心結。

巴克利在近期受訪談到自己當時的言論，他表示喬丹不能接受人批評他的決策團隊，而他的決策團隊也沒人能攔住他。「喬丹不同意我說的一些話，於是就斷絕了友情」，巴克利說，「我說他身邊沒有足夠的人願意跟他說『不』，他對此很生氣，也沒再跟我說過話。」

巴克利也表示對於公私分明感到不後悔，一旦身為球評的自己發言雙標，那麼往後說出來的話就會大打折扣。「我會做好我的工作，如果我批評其他相同處境的人，但卻拒絕評論我最好的朋友，那我將失去我的可信度。」

喬丹

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