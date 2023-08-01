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NBA／布朗年均薪破6千萬美元 稅後實領不足一半

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗簽下破紀錄的天價合約。 法新社
布朗簽下破紀錄的天價合約。 法新社

布朗（Jaylen Brown）日前和塞爾蒂克達成提前續約協議，雙方簽下5年3.04億美元的超頂級合約，寫下NBA史上最大合約紀錄。

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）也透露了布朗這份合約的細節，合約將從2024-25年賽季開始執行，每年年薪依序為5236萬8085美元、5655萬7532美元、6074萬6979美元、6493萬6425美元、6912萬5872美元。

儘管平均年薪超過6000萬美元的天價，不過就有媒體直言，在扣除掉所有稅收之後，布朗實質能領到的年薪卻是不到一半。

布朗的帳面平均年薪為6080萬美元，其中聯邦稅就直接扣掉2250萬美元，NBA第三方託管費用為600萬美元；經紀人費用180萬美元；聯邦社會保險醫療保健稅和醫療保險費用是140萬美元；傑出運動員稅為180萬美元 麻州州稅則有270萬美元。

總計下來一共要被扣掉3620萬美元，實際收入僅剩下2460萬美元。

對這些高收入族群來說，薪水直接只剩50%實屬正常範圍，在某些稅率更重的州，例如加州，球員實際能領到的錢就更少了。好比勇士當家球星柯瑞，他只能夠拿到44%左右的薪水，多倫多暴龍的球員更只有41%；若是在德州，球員大概可以拿到53%的薪水，差距也很可觀。

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