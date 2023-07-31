快訊

李玟告別式／親姊崩潰哭喊「那衰人害死我妹」 直播流出掀熱議

成都世大運／「銀」不停 邱義睿敗給韓將無緣首金

台股上下震盪382點！外資賣超88億元 大砍這檔AI概念股

NBA／滿意湖人休賽季操盤 魔術強森：佩林卡將問鼎年度總管

聯合新聞網／ 綜合報導
佩林卡的精準操盤讓湖人戰力瞬間升級。 美聯社
佩林卡的精準操盤讓湖人戰力瞬間升級。 美聯社

湖人休賽季的操作令人眼睛一亮，不僅迅速簽回上賽季待在球隊的里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）、八村壘等人，在保有陣容核心的同時又簽下許多年輕天賦達到逐步換血的目的，種種到位的簽約總管佩林卡（Rob Pelinka）功不可沒。近期湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）和名宿魔術強森（Magic Johnson）也不約而同稱讚佩林卡的操作十分有遠見。

在上賽季結束後，湖人陣中有許多人成為自由球員，外界原先預計湖人可能會有所取捨，或者是得花一些時間才能確立下個賽季的陣容。沒想到佩林卡發揮穩健的操盤手腕，自由市場才開市兩天就完成七筆簽約，包括挖角文森（Gabe Vincent）、普林斯（Taurean Prince）、海斯（Jaxson Hayes）、瑞迪許（Cam Reddish）及續留里夫斯、羅素、八村壘等人。每筆簽約都兼顧功能性需求及發展性，補強了陣容缺乏的後場防守和側翼深度，頓時讓新賽季的藍圖變得清晰。

此外，佩林卡的操盤還讓湖人成功避開豪華稅，湖人老闆巴斯近期在接受訪問時，顯然就對休賽季的操作十分滿意。

「從以前到現在我都認為佩林卡是制服組的絕佳人選」，巴斯說，去年開季前她和佩林卡續了四年合約，「每個決定不一定都是最完美的，但重要的是接下來怎麼走。我們曾有過磨合不起來的失敗陣容，在NBA你沒辦法一夕之間改變一切，但你能透過一個又一個的正確決定來做好準備。」

而佩林卡的前任總管，同時也是湖人名宿的魔術強森對此也表示贊同，他更盛讚佩林卡是今年夏天表現最好的總管。「從交易截止日開始，佩林卡到今年休賽季都保持很好的狀態」，魔術強森說，「他在夏天的表現比任何人都好，他所做的一切操盤讓他成為休賽季的第一名總管，這些簽下的球員都會為詹姆斯（LeBron James）帶來幫助。」

魔術強森也對湖人的新賽季充滿信心，認為上賽季闖進西區冠軍戰的湖人有機會走得更遠。「球隊現在的陣容變得更有深度，佩林卡將成為年度總管」，他說，「這是一支西冠級別的球隊，只要能維持健康就具備贏到最後的機會。」

湖人

相關新聞

NBA／滿意湖人休賽季操盤 魔術強森：佩林卡將問鼎年度總管

湖人休賽季的操作令人眼睛一亮，不僅迅速簽回上賽季待在球隊的里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）、八村壘等人，在保有陣容核心的同時又簽下許多年輕天賦達到逐步換血

NBA／和杜蘭特心結仍難解 巴克利：他是個好球員但太敏感

雖然杜蘭特（Kevin Durant）對外始終表示對於太陽隊前輩巴克利（Charles Barkley）感到敬重，但兩人之間的複雜心結早已是公開的秘密，杜蘭特也曾坦言即使有機會也不會想跟巴克利坐下來好

NBA／補強動作不停歇！傳獨行俠仍有意爭取卡佩拉

獨行俠為了重返季後賽，今年休賽季積極補強，除了續簽厄文（Kyrie Irving）外，還陸續引進了威廉斯（Grant Williams）、小柯瑞（Seth Curry）、艾克森（Dante Exum）

NBA／挺喬神還是好友詹姆斯？韋德：喬丹一直是我的GOAT

關於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）和聯盟長青樹代名詞「詹皇」詹姆斯（Lebron James）誰才是NBA歷史最佳，是過去球迷、球員不斷爭辯的問題。準名人堂球星、同時也是詹姆斯好友的

NBA／打造黃金搭檔！泰托姆明夏有望突破布朗合約紀錄

與塞爾蒂克達成5年3.04億美元的布朗（Jaylen Brown），創下NBA史上最大合約紀錄，不過這項紀錄恐怕也不會維持太久。 根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）透露，布朗的搭檔泰托

NBA／邁入第15年生涯有感而發 哈登：NBA就是生意

近期提出交易申請卻和球團陷入僵局的哈登（James Harden），有感而發地認為，在即將邁入第15年職業生涯後，可以明白NBA就是一門生意。 「我明白NBA就是一門生意，我認為我已經經歷了一個

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦