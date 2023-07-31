NBA／滿意湖人休賽季操盤 魔術強森：佩林卡將問鼎年度總管

湖人休賽季的操作令人眼睛一亮，不僅迅速簽回上賽季待在球隊的里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）、八村壘等人，在保有陣容核心的同時又簽下許多年輕天賦達到逐步換血的目的，種種到位的簽約總管佩林卡（Rob Pelinka）功不可沒。近期湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）和名宿魔術強森（Magic Johnson）也不約而同稱讚佩林卡的操作十分有遠見。

在上賽季結束後，湖人陣中有許多人成為自由球員，外界原先預計湖人可能會有所取捨，或者是得花一些時間才能確立下個賽季的陣容。沒想到佩林卡發揮穩健的操盤手腕，自由市場才開市兩天就完成七筆簽約，包括挖角文森（Gabe Vincent）、普林斯（Taurean Prince）、海斯（Jaxson Hayes）、瑞迪許（Cam Reddish）及續留里夫斯、羅素、八村壘等人。每筆簽約都兼顧功能性需求及發展性，補強了陣容缺乏的後場防守和側翼深度，頓時讓新賽季的藍圖變得清晰。

此外，佩林卡的操盤還讓湖人成功避開豪華稅，湖人老闆巴斯近期在接受訪問時，顯然就對休賽季的操作十分滿意。

「從以前到現在我都認為佩林卡是制服組的絕佳人選」，巴斯說，去年開季前她和佩林卡續了四年合約，「每個決定不一定都是最完美的，但重要的是接下來怎麼走。我們曾有過磨合不起來的失敗陣容，在NBA你沒辦法一夕之間改變一切，但你能透過一個又一個的正確決定來做好準備。」

而佩林卡的前任總管，同時也是湖人名宿的魔術強森對此也表示贊同，他更盛讚佩林卡是今年夏天表現最好的總管。「從交易截止日開始，佩林卡到今年休賽季都保持很好的狀態」，魔術強森說，「他在夏天的表現比任何人都好，他所做的一切操盤讓他成為休賽季的第一名總管，這些簽下的球員都會為詹姆斯（LeBron James）帶來幫助。」

魔術強森也對湖人的新賽季充滿信心，認為上賽季闖進西區冠軍戰的湖人有機會走得更遠。「球隊現在的陣容變得更有深度，佩林卡將成為年度總管」，他說，「這是一支西冠級別的球隊，只要能維持健康就具備贏到最後的機會。」