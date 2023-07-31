NBA／和杜蘭特心結仍難解 巴克利：他是個好球員但太敏感

雖然杜蘭特（Kevin Durant）對外始終表示對於太陽隊前輩巴克利（Charles Barkley）感到敬重，但兩人之間的複雜心結早已是公開的秘密，杜蘭特也曾坦言即使有機會也不會想跟巴克利坐下來好好談談。近期巴克利受訪談到杜蘭特時忍不住再度抱怨，表示杜蘭特雖是名好球員但實在「太過敏感」。

根據外媒報導，杜蘭特對於巴克利給球員的毒舌批評一直存在意見分歧，巴克利也曾稱杜蘭特2016加盟勇士的行為像是「公車司機」。兩人檯面上最早的爭執最早始於2021年，當時正值疫情最嚴重的時期，巴克利呼籲NBA球員因為稅繳得比較多，應該獲得接種疫苗的優惠政策，聽到消息後杜蘭特不屑表示「不知道為什麼大家要問這個笨蛋意見」，這發言引起外界譁然。

此後，兩人一逮到機會就會針鋒相對，激烈地互相批評。在今年四月杜蘭特受訪時就表示，考慮到之前兩人的對話，即使有機會也不會跟巴克利坐著聊聊。「我尊重巴克利在賽場上的表現，我試著去效仿他的偉大」，杜蘭特說，「我們都是超級巨星級別的球員，我確信我們在生活中很多事能取得共鳴，因此我不會說彼此意見不一致，但在某些事的想法上可能存在偏差。」

巴克利近期在受訪時也談到與杜蘭特的愛恨情仇，他則認為杜蘭特種種反應都太大，也接受別人的指教。「他是個偉大的球員，但太過敏感」，巴克利說，「他屬於另一個世代，一個認為自己不能被批評的世代。他從未看向鏡子並詢問自己：『這是否是個合理的批評？』」