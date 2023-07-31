NBA／補強動作不停歇！傳獨行俠仍有意爭取卡佩拉

獨行俠為了重返季後賽，今年休賽季積極補強，除了續簽厄文（Kyrie Irving）外，還陸續引進了威廉斯（Grant Williams）、小柯瑞（Seth Curry）、艾克森（Dante Exum）等，加上利用選秀權補進了荷姆斯（Richaun Holmes）。不過獨行俠顯然還不滿足，知名記者史坦（Marc Stein）透露，獨行俠如今還有意追逐「餅皇」卡佩拉（Clint Capela）。

「獨行俠並不滿足於目前的陣容改造，但因為沒有更多交易機會，所以他們現階段可能已經完成了陣容的變動。不過如果有機會可以追求卡佩拉的話，他們會非常樂意爭取。」史坦說。

事實上，早在選秀會前後時間點，就傳出獨行俠嘗試要交易卡佩拉，只是老鷹並不滿意他們提出的籌碼。老鷹雖然已經送走了柯林斯（John Collins），目前也還探詢卡佩拉的交易可能性。