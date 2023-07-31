NBA／打造黃金搭檔！泰托姆明夏有望突破布朗合約紀錄

與塞爾蒂克達成5年3.04億美元的布朗（Jaylen Brown），創下NBA史上最大合約紀錄，不過這項紀錄恐怕也不會維持太久。

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）透露，布朗的搭檔泰托姆（Jayson Tatum）明年賽季將具備提前續約資格，最高可以拿到5年3.38億美元的合約，有望刷新紀錄。

除了泰托姆外，公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也有資格在明年提前簽下5年超過3.3億美元的合約；而在2025年夏天，安比德和唐西奇也可以和母隊提前續約，價碼有望可以衝到5年3.67億美元。

至於原本簽下5年2.76億美元史上最大合約的冠軍中鋒約柯奇（Nikola Jokic），他在2026年將有資格提前續約，屆時他有機會拚出史上第一張破4億美元的合約。

馬克斯也說明了布朗超級合約的細節，合約從2024-25年賽季開始執行，每年年薪依序為5236萬8085美元、5655萬7532美元、6074萬6979美元、6493萬6425美元、6912萬5872美元。