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NBA／邁入第15年生涯有感而發 哈登：NBA就是生意

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈登丟出賣我震撼彈卻卡在一個尷尬境地。 美聯社
哈登丟出賣我震撼彈卻卡在一個尷尬境地。 美聯社

近期提出交易申請卻和球團陷入僵局的哈登（James Harden），有感而發地認為，在即將邁入第15年職業生涯後，可以明白NBA就是一門生意。

「我明白NBA就是一門生意，我認為我已經經歷了一個難以置信的職業生涯。完成了這麼多事情，無論是個人還是團隊。對我來說，我還有更多事情要做，需要我去完成。」哈登說。

哈登和里拉德在今年休賽季先後提出「賣我」宣言，但在雙方母隊都踩住底線的情況下，看起來是處於想走卻走不了的尷尬狀態。儘管哈登去意甚堅，但也有像麥格瑞迪（Tracy McGrady）這樣的人提出質疑，認為76人戰力仍屬上乘，對於哈登申請交易難以理解。

「接下來是我的第15個賽季，我已經做到了比所有人要求我做的還更多的事情，我沒有懈怠，我仍想要做到更多，也覺得我需要去成就更多事情，我還是會繼續努力，全心投入打球。」哈登說。

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