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NBA／點名重批杜蘭特年輕就抱團 J博士：看看他換幾隊了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特當年投向灣區後連3年闖進總冠軍賽，並完成2連霸。橫掃千軍的姿態也被球迷稱為「宇宙勇」盛世。 路透社
杜蘭特當年投向灣區後連3年闖進總冠軍賽，並完成2連霸。橫掃千軍的姿態也被球迷稱為「宇宙勇」盛世。 路透社

自從詹姆斯（LeBron James）在2010年在電視上宣告前進南灘籌組三巨頭之後，籌組超級球隊的話題就成了媒體和球迷激辯的焦點。而這樣的趨勢在這些年來也幾乎成了一種顯學，球星主動申請交易時有所聞，攜手合體的畫面也屢見不鮮。

傳奇球星「J博士」歐文（Julius Erving）近日在接受採訪時也表達對於如此風氣的看法，他認為已經在波特蘭待超過10年的里拉德（Damian Lillard），是有很好理由去提出轉隊申請，但另一方面他卻是直接點名批評了杜蘭特（Kevin Durant）年紀輕輕就抱團。

「里拉德已經打了這麼多年，他希望有機會能夠贏得一座總冠軍，他不認為自己留在拓荒者能實現這個目標，所以對他來說這是申請離隊的好理由。但一個26歲、27歲的人卻只想著到處換隊，看看杜蘭特換了多少支球隊了？雷霆、勇士、籃網，現在他又去了太陽。」歐文說。

杜蘭特在為雷霆效力8年後，就在27歲選擇投向勇士懷抱，進而連拿兩座總冠軍；之後他轉到籃網籌組三劍客，今年休賽季更是加入太陽，合體布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）。

至於詹姆斯則是25歲時選擇將天賦帶到邁阿密，從而突破他的冠軍魔障；隨後詹姆斯重返騎士和轉投湖人，也都在球星合體優勢下，分別贏得總冠軍。

「J博士」當初在效力費城多年後，終於迎來霸王中鋒馬龍（Moses Malone），並且在1983年登頂，當時「J博士」已經33歲。

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