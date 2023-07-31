快訊

常跌倒踩空小心罹患青光眼 醫曝可能造成眼壓上升的5個因素

影／神岡倉庫大火傳爆炸聲 消防隊員搶救中

成都世大運／「排球甜心」廖苡任遭陸網友出征 她IG限動50字回應

NBA／華盛頓續約黃蜂談判陷入僵局 傳騎士有意爭取

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
華盛頓至今仍在尋求一份續約。 路透通訊社
華盛頓至今仍在尋求一份續約。 路透通訊社

眼看自由市場開啟後已經過了將近1個月，黃蜂悍將華盛頓（P.J. Washington）的新合約卻還是遲遲沒有著落。知名記者史坦（Marc Stein）也提到，華盛頓和黃蜂的談判似乎也陷入僵局。

「在合約推進方面，情況可說是異常安靜；隨著8月即將來臨，你真的不得不去懷疑華盛頓是否會接受合格報價（Qualifying Offer）。」史坦說。

先前報導指出，黃蜂在和華盛頓的合約談判中存在若干分歧，倘若雙方無法解決，華盛頓將會選擇接受合格報價，尋求在明年夏天成為完全自由球員。另一方面，也有消息透露，騎士對於華盛頓感興趣，期望能夠藉此補強鋒線戰力。

華盛頓上季出賽73場是生涯新高，場均得到15.7分，同樣也是生涯最佳表現，另外還有4.9籃板2.4助攻1.1阻攻0.9抄截的表現。值得一提的是，他每場可以投進2顆三分球，也是4年來新高。

除了華盛頓外，家暴案官司纏身的布里吉斯（Miles Bridges）也和球隊簽下一份「合格報價（Qualifying Offer）」價值790萬美元。據悉，布里吉斯也在續約談判中與球團存在不少分歧。

相關新聞

NBA／回憶與格林當年關鍵衝突 杜蘭特：在那之後我封閉自己

昔日轉戰灣區組成不可一世「宇宙勇」的杜蘭特（Kevin Durant），在挑戰3連霸失利後，最終選擇離開勇士加入籃網，他與格林（Draymond Green）之間的衝突成了分道揚鑣的關鍵因素。近日，杜

NBA／華盛頓續約黃蜂談判陷入僵局 傳騎士有意爭取

眼看自由市場開啟後已經過了將近1個月，黃蜂悍將華盛頓（P.J. Washington）的新合約卻還是遲遲沒有著落。知名記者史坦（Marc Stein）也提到，華盛頓和黃蜂的談判似乎也陷入僵局。

NBA／與「籃球之神」相見歡！布克、喬丹暢談笑開懷

太陽球星布克（Devin Booker）近日在IG上傳他和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）相見歡的照片。照片中布克身穿白色T恤、帶著棒球帽，手上還拿著一瓶酒，和穿著黑色上衣的喬丹看起來

NBA／雙星留守存變數 傳快艇、雷納德不急於提前續約

快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）喬治（Paul George）自從合體以來，儘管年年都被寄予厚望，但屢屢受制傷勢影響，始終無法如願打進總冠軍賽，大半時間都淪為各自帶隊的情況。 對於兩

NBA／調整最佳體態備戰世界盃 唐西奇首擔任國家隊隊長

獨行俠王牌唐西奇（Luka Doncic）積極備戰八月開打的籃球世界盃，從休賽季剛開始就傳出不斷針對體態進行訓練，近期的訓練照也可以看出整個人「輕盈」了不少。從行動展現爭冠雄心的他，也獲任命為本屆斯洛

NBA／里拉德喊話只去熱火引爭議 聯盟發備忘錄打預防針

隨著拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）喊出「吹密(Trade Me)」後，交易風波越演越烈，這也讓聯盟不得不發起行動，發送備忘錄至各球團，警告若里拉德等球員被交易後不願履行義務，將面臨開

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦