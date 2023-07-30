NBA／與「籃球之神」相見歡！布克、喬丹暢談笑開懷
太陽球星布克（Devin Booker）近日在IG上傳他和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）相見歡的照片。照片中布克身穿白色T恤、帶著棒球帽，手上還拿著一瓶酒，和穿著黑色上衣的喬丹看起來聊得十分開心。布克還在照片下方的敘述寫著「組合」一字。
兩人的合影也引來許多球迷關注，包括一些NBA球員如庫茲瑪（Kyle Kuzma）的留言，大伙都很好奇正在義大利度假的喬丹與布克到底是聊了哪些事情，才會如此開懷大笑。
才剛以30億美元賣掉黃蜂的喬丹，對比當初所花的收購金額，可以說這13年的老闆人生，讓他足足賺了20幾億美元。
國外媒體下了一個註解，認為布克新賽季將和杜蘭特（Kevin Durant）、比爾（Bradley Beal）共組新版三劍客，透過與喬丹的會面，布克或許可以把握機會多和「籃球之神」請教巨星合體如何激盪出最強火花的訣竅。
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