NBA／雙星留守存變數 傳快艇、雷納德不急於提前續約

快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）喬治（Paul George）自從合體以來，儘管年年都被寄予厚望，但屢屢受制傷勢影響，始終無法如願打進總冠軍賽，大半時間都淪為各自帶隊的情況。

面對兩人即將面臨提前續約的關卡，但根據《ESPN》記者央米蘇克（Ohm Youngmisuk）的報導透露，快艇如今並不急於要和雷納德談續約。

雷納德是在2021年與快艇簽下4年1.76億美元的合約，目前合約還剩下兩年，但他在2024-25年賽季是握有球員選項。根據勞資協議，雷納德最多可以和快艇簽下4年2.2億美元的合約。

「就我所聽到的，目前氣氛看起來很安靜，雷納德不急於提前續約，」央米蘇克表示，「至於喬治則是將在9月有資格和快艇談提前續約。」

目前情況可能的發展會是，快艇仍預期會在某個時間點和雙星洽談續約事宜，兩人或許會選擇簽下年限類似的合約，一如2019-20年的休賽季。