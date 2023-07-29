NBA／要退休背號必須進名人堂 湖人老闆相信詹皇一定行

湖人隊歷史輝煌，能夠獲得退休背號的球員寥寥無幾，近期湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）就自信認為，自家球星詹姆斯（Lebron James）肯定會入選名人堂，因此湖人也會讓他的背號退休。

巴斯近期接受《Sportskeeda》記者梅迪那（Mark Medina）的採訪時表示湖人隊退休背號的依據是甚麼，「湖人退休背號的標準是該球員必須入選名人堂。」

而巴斯相當肯定詹姆斯絕對有辦法達到這點，「毫無疑問我們都知道他一定會入選，所以他在湖人的背號肯定會退休。」

自2018年加入湖人後，詹姆斯成功在2020再度拿下個人第4座NBA冠軍，同時也是球隊的第17座，更在今年超越湖人傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），登上聯盟歷史得分榜的寶座。

儘管詹姆斯已經在聯盟打滾20個球季，但他似乎都沒有老化的跡象，依舊是球隊的頭號球星，詹姆斯上季在湖人場均出賽35.5分鐘，能貢獻28.9分、8.3籃板和6.8個助攻。