NBA／柯瑞分享投籃秘密 建議新手模仿湯普森姿勢

勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）是聯盟歷史三分球命中數最多的選手，不過他近日在節目《First We Feast》上表示，如果新手想學三分球，最好模仿自己的隊友湯普森（Klay Thompson）。

主持人詢問柯瑞投籃有哪些大忌，柯瑞解釋，「最重要的是手肘，要盡量垂直，不能內翻或外翻，如果手肘翻轉，就無法保證弧線和出手力道，手肘外翻一定是投籃大忌。」

柯瑞生涯三分球命中率42.8%，優於湯普森的41.6%，但柯瑞認為湯普森的動作比較標準，他解釋，「湯普森的投籃比較一致，從他腳站的地方、起跳過程、如何發力以及維持平衡來看。你不能只在意上半身，就想要一致的投籃姿勢。」柯瑞說，「如果我要教一位從未投籃過的人投籃，我會叫他模仿湯普森的姿勢。」

柯瑞認為湯普森的動作比較漂亮，「每個人投籃方式都不一樣，像聯盟中所有出色的射手一樣，我們的出手方式也不同。湯普森的投籃，如果你拍下一張照片，那就是完美的，我稱他為最漂亮的跳投。」