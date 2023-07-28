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NBA／顛覆球星魁儡印象 泰隆魯自曝總決賽G7痛罵詹皇

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、泰隆魯(右)。 美聯社
詹姆斯(左)、泰隆魯(右)。 美聯社

泰隆魯（Tyronn Lue）2015-16年季中臨時接任騎士隊總教練，最後率領騎士在總決賽逆轉擊敗勇士，拿到經典的一座冠軍。他近日受訪時透露，當年曾訓斥超級巨星詹姆斯（Lebron James）。

過去泰隆魯在騎士執教時，經常被球迷視為詹姆斯的魁儡，甚至遭譏笑為「毛巾架」。不過泰隆魯近日在《All the Smoke》節目上的說法，完全顛覆球迷印象。

泰隆魯回憶，2016年總決賽第7場詹姆斯上半場很低迷，原本中場休息要看影片檢討，他對詹姆斯說，「我不想講解任何影像，你必須打得更好，兄弟。」

泰隆魯繼續對詹姆斯罵，「我不在乎統計數據，守好格林（Draymond Green），積極進攻，出手投籃，減少失誤，如果你想贏球，就必須打得更好，這取決於你。」說完後生氣地離開，回到休息室後用力關上門，「砰！」

在那之後，詹姆斯變得非常激動，他詢問瓊斯（James Jones）等多名隊友是否同意泰隆魯的觀點，他們表示同意後，詹姆斯就變得更積極。最後詹姆斯在比賽中大放異彩，更上演經典的「The Block」，幫助騎士拿下冠軍。

泰隆魯自豪有詹姆斯的使用說明書，「他隨時可以得到50分，只是他喜歡以正確方式打球，但有時候正確方式就是得到50分。」

LeBron James

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