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NBA／美媒稱布朗不是球隊前2好球員 賈奈特幫小老弟說話

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克球星布朗。 法新社
塞爾蒂克球星布朗。 法新社

塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）日前簽下5年3.04億美元合約，創下NBA歷史紀錄。不過他也引發外界酸言酸語，許多球迷稱他不會「左手運球」，因此不值得這麼多錢。今天知名推特帳號「NBA Central」再轉發1則貶低布朗的消息，讓效力過綠衫軍的傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）不滿開嗆。

NBA Central轉述美媒《HoopsHype》的消息寫道，有些聯盟高層認為布朗只是塞爾蒂克第3、第4或第5好的球員。推文一出，引發球迷熱烈討論。

賈奈特也轉發這則貼文並寫道，「詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）現在為塞爾蒂克效力？」他還加上兩個表情符號，表達對這些言論的無奈。

現年26歲的布朗本季出賽67場，平均上場36分鐘，平均攻下26.6分、6.9籃板、3.5助攻，生涯第2次入選明星賽，首次入選年度陣容第二隊。不過布朗在今年東區冠軍賽場均只有19.0分6.1籃板3.4助攻，三分球總共出手43次只命中7球，命中率16.3%，球隊最後也被熱火淘汰，因此布朗的表現飽受球迷批評。

Jaylen Brown Kevin Garnett

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