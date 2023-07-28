NBA／來台獻技球星再少1人 鵜鶘「神偷」確定不打世界盃
根據《ESPN》記者羅培茲（Andrew Lopez）報導指出，鵜鶘隊「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）確定不會代表波多黎各隊參加下個月的世界盃籃球賽，因此他也無緣來台灣打熱身賽。
波多黎各今天公布世界盃14人球員名單，國家隊表示，鵜鶘不允許艾爾瓦拉多參賽，因為他的傷勢尚未完全康復。艾瓦拉多2023年2月因內側脛骨壓力症候群，錯過上季剩餘所有比賽。
波多黎各預計8月7日（美國時間）在美國拉斯維加斯和美國進行友誼賽。8月19日及20日要來台灣參加，由T1聯盟、悍創行銷及新北市府主辦「世界盃男籃新北熱身賽」，比賽場地為新莊體育館，對手是擁有鵜鶘中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）的立陶宛，以及「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）領軍的拉脫維亞。
根據先前報導，最大咖的國王隊明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）宣布退出立陶宛國家隊，確定不會來台。
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