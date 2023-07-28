快訊

賴清德愛將！民進黨客家部主任蔣絜安碩論抄襲 　遭台大撤學位

明年有機會降息？投資00679B、00772B用低風險輕鬆超越0050報酬

最喜歡勾心鬥角3星座出爐！他鬼點子最多「心機全拿來對付敵人」

NBA／來台獻技球星再少1人 鵜鶘「神偷」確定不打世界盃

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘「神偷」艾爾瓦拉多確定不會代表波多黎各打世界盃。 路透
鵜鶘「神偷」艾爾瓦拉多確定不會代表波多黎各打世界盃。 路透

根據《ESPN》記者羅培茲（Andrew Lopez）報導指出，鵜鶘隊「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）確定不會代表波多黎各隊參加下個月的世界盃籃球賽，因此他也無緣來台灣打熱身賽。

波多黎各今天公布世界盃14人球員名單，國家隊表示，鵜鶘不允許艾爾瓦拉多參賽，因為他的傷勢尚未完全康復。艾瓦拉多2023年2月因內側脛骨壓力症候群，錯過上季剩餘所有比賽。

波多黎各預計8月7日（美國時間）在美國拉斯維加斯和美國進行友誼賽。8月19日及20日要來台灣參加，由T1聯盟、悍創行銷及新北市府主辦「世界盃男籃新北熱身賽」，比賽場地為新莊體育館，對手是擁有鵜鶘中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）的立陶宛，以及「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）領軍的拉脫維亞。

根據先前報導，最大咖的國王隊明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）宣布退出立陶宛國家隊，確定不會來台。

相關新聞

NBA／醫院證實布朗尼已出院返家 詹姆斯發文感謝大家關心

詹姆斯（Lebron James）的大兒子布朗尼（Bronny James）日前練球時心臟驟停送醫。經過治療後，布朗尼今天確定已出院，詹姆斯也在推特上發文感謝大家的關心。 負責治療布朗尼的醫院發

NBA／來台獻技球星再少1人 鵜鶘「神偷」確定不打世界盃

根據《ESPN》記者羅培茲（Andrew Lopez）報導指出，鵜鶘隊「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）確定不會代表波多黎各隊參加下個月的世界盃籃球賽，因此他也無緣來台灣打熱身賽。

NBA／唐斯確定代表多明尼加打世界盃 灰狼已有5人參戰

2023年世界盃籃球賽即將在8月底展開，現年27歲的灰狼隊明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）今天在個人IG宣布，將代表多明尼加參賽。 多明尼加日前將唐斯和塞爾蒂克長人霍福特（A

NBA／《必勝球探》電影主角乏人問津 2年約轉戰希臘球隊

現年27歲的西班牙前鋒厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）和希臘球隊帕納辛奈科斯（Panathinaikos Athens）達成協議，簽下2年450萬歐元（約500萬美元）合約。

NBA／直言哈登申請交易毫無道理 T-Mac：76人具備爭冠條件

哈登（James Harden）休賽季向76人隊申請交易，這個操作讓名人堂球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）十分不解。 儘管安比德（Joel Embiid）和好友貝佛利（P

NBA／籃網西蒙斯近況曝光 目前是「離開費城後的最佳狀態」

籃網前明星前鋒西蒙斯（Ben Simmons）去年深受背部傷勢所困，新賽季能否如期上場仍是未知數，不過根據消息指出，他已經處於備賽的最後階段，健康程度是離開費城後的最佳狀態。 在近幾周以來，籃網

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦