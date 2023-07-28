NBA／唐斯確定代表多明尼加打世界盃 灰狼已有5人參戰
2023年世界盃籃球賽即將在8月底展開，現年27歲的灰狼隊明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）今天在個人IG宣布，將代表多明尼加參賽。
多明尼加日前將唐斯和塞爾蒂克長人霍福特（Al Horford）、國王後衛杜阿爾特（Chris Duarte）列入世界盃30人球員名單，今天唐斯則在IG上宣布自己將參戰。
唐斯已故的母親克魯茲（Jacqueline Cruz）是多明尼加人，唐斯16歲就為多明尼加效力過。本屆多明尼加與義大利、菲律賓及安哥拉同屬A組，比賽地點為菲律賓馬尼拉。
灰狼隊有多位球員將參加世界盃，包括唐斯、愛德華（Anthony Edwards，美國）、戈貝爾（Rudy Gobert，法國）、安德森（Kyle Anderson，中國）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker，加拿大）。
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