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NBA／醫院證實布朗尼已出院返家 詹姆斯發文感謝大家關心

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、布朗尼(右)。 美聯社
詹姆斯(左)、布朗尼(右)。 美聯社

詹姆斯（Lebron James）的大兒子布朗尼（Bronny James）日前練球時心臟驟停送醫。經過治療後，布朗尼今天確定已出院，詹姆斯也在推特上發文感謝大家的關心。

負責治療布朗尼的醫院發聲明指出，布朗尼被送往醫院時，意識完全清醒，神經系統沒有受損，已成功接受心臟驟停的相關治療，目前已出院返家休息。

詹姆斯稍早也在推特發文感謝外界的關心：「我要感謝無數的人們，給我們家庭愛和祈禱，我們都感受到了，我非常感激。每個人狀態都很好，我們家人聚在一起，很安全和健康，並感受到你們的愛。」

「我們準備好後會說更多話，現在我想先告訴大家，你們的支持對我們來說意義重大」詹姆斯說。

LeBron James Bronny James

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