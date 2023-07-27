NBA／《必勝球探》電影主角乏人問津 2年約轉戰希臘球隊
現年27歲的西班牙前鋒厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）和希臘球隊帕納辛奈科斯（Panathinaikos Athens）達成協議，簽下2年450萬歐元（約500萬美元）合約。
厄南戈梅茲2016年被金塊隊以首輪第15順位選中，卻始終無法站穩先發。他後來飾演電影《必勝球探》主角「Bo Cruz」，因此聲名大噪，不過名聲並沒有轉換為球場機會，他上季為暴龍隊出賽42場，平均上場14.6分鐘，拿到2.9分2.9籃板，在今年3月被暴龍裁掉後乏人問津。
值得一提的是，飾演《必勝球探》大反派的灰狼隊愛德華（Anthony Edwards），休賽季獲得5年最高2.6億美元的最頂級合約。
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