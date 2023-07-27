NBA／籃網西蒙斯近況曝光 目前是「離開費城後的最佳狀態」

籃網前明星前鋒西蒙斯（Ben Simmons）去年深受背部傷勢所困，新賽季能否如期上場仍是未知數，不過根據消息指出，他已經處於備賽的最後階段，健康程度是離開費城後的最佳狀態。

在近幾周以來，籃網總管馬克斯（Sean Marks）、總教練馮恩（Jacque Vaughn）及隊友布里吉斯（Mikal Bridges）等都對西蒙斯的進步給予了正面的評價。

《ESPN》記者安德魯斯（Malika Andrews）在Podcast節目上問同事史比爾斯（Marc J. Spears），有沒有甚麼有關西蒙斯的消息時，他回答，「我認為他正處於備賽的最後階段，他已經通過了所有的測驗標準，健康狀況是自離開76人後最好的的，籃網一直給予他相當大的支持，並計劃讓他在下賽季成為球隊的控衛和主要持球點。」

薛爾本（Ramona Shelburne）認為籃網對西蒙斯的期望與上季不同，「重要的是，西蒙斯獲得隊友的支持。我認為去年他在籃網相當辛苦，因為你有厄文（Kyrie Irving）和杜蘭特（Kevin Durant）當隊友，他們想贏球。所以當他加入他們時，他仍然面臨著所有問題，當時這裡沒有耐心等待他，也存在一個令人沮喪的氛圍。他可以明顯感到這點。」

籃網除了留下強森（Cam Johnson）外，如何讓西蒙斯重新回到巔峰狀態，也是球團休賽季的主要課題，西蒙斯目前合約還剩兩年，價值約7820萬美元（約新台幣23億），雖然一切看似都往好的方向發展，不過得等到開季後看見西蒙斯的表現才能算數。