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NBA／直言哈登申請交易毫無道理 T-Mac：76人具備爭冠條件

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登。 法新社
哈登。 法新社

哈登（James Harden）休賽季向76人隊申請交易，這個操作讓名人堂球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）十分不解。

儘管安比德（Joel Embiid）和好友貝佛利（Patrick Beverley）都溫情喊話哈登歸隊，但先前有報導稱，哈登仍重申希望被交易。

麥格瑞迪近日接受《GQ Sports》訪問時直言哈登離開76人毫無道理，「我這輩子都無法理解哈登在做什麼。看看他合作過的隊友，哈登可能是聯盟中和最多名人堂球員合作過的人，但他卻沒有冠軍戒指。我不知道他在追求什麼，可能有一些內部狀況是我們不知道的。」

麥格瑞迪認為哈登在76人具備爭冠條件，「有一個MVP（安比德）和你一起打球，還有今年非常出色的潛力新星馬克西（Tyrese Maxey），我覺得這些天賦最適合讓你奪冠或至少爭冠。」

James Harden

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