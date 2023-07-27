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NBA／傳馬刺原想給里夫斯2100萬美元年薪 卻被湖人決心嚇跑

聯合新聞網／ 綜合報導
有消息指出，馬刺原本想向里夫斯（Austin Reaves）開出更大的合約，據傳年均薪達2100萬美元。 路透社
有消息指出，馬刺原本想向里夫斯（Austin Reaves）開出更大的合約，據傳年均薪達2100萬美元。 路透社

里夫斯Austin Reaves）上季從雙向合約邊緣人，一躍成為湖人進攻要角，季末獲得湖人4年5600萬美元（約17.4億台幣）續約肯定，不過有消息指出，馬刺原本想向他開出更大的合約，據傳年均薪達2100萬美元。

在自由市場開市後，身為受限自由球員的里夫斯（Austin Reaves）一直都在湖人的續留名單當中，甚至更有傳言，若有球隊向其報價，湖人將會無條件跟進。

據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，「馬刺隊考慮提供一份年均薪達2100萬美元的大約，不過這樣的想法，被湖人無條件跟進的消息給嚇跑了，馬刺轉而選擇保留薪資空間，負責吃下其他球隊的爛約，換取選秀籤的作法。」

斯卡托更表示，「火箭其實也在密切關注里夫斯，只要與范弗利特（Fred VanVleet）簽約失敗，他們就準備開出一份大約。」

里夫斯例行賽共出賽64場，場均上場28.8分鐘，能砍下13.0分、3.0籃板、3.4助攻，投籃命中率52.9%、三分命中率39.8%，樸素的風格加上努力不懈的拚勁，也被球迷戲稱「鄉村曼巴」。

里夫斯 湖人 馬刺 Austin Reaves

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