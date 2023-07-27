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NBA／一開始以為是跟布克互換 比爾直呼交易太瘋狂

聯合新聞網／ 綜合報導
明星後衛比爾（Bradley Beal）休賽季被巫師送往太陽，不過他本人一開始以為被送往巫師的是布克（Devin Booker），而非老將保羅（Chris Paul）。 美聯社
明星後衛比爾（Bradley Beal）休賽季被巫師送往太陽，不過他本人一開始以為被送往巫師的是布克（Devin Booker），而非老將保羅（Chris Paul）。 美聯社

明星後衛比爾Bradley Beal）休賽季被確定推倒重建的巫師送往太陽，不過他本人一開始以為被送往巫師的是布克Devin Booker），而非老將保羅（Chris Paul），待交易完成後才直呼這一切太驚奇。

太陽季中換來杜蘭特(Kevin Durant)卻奪冠失利，休賽季決定繼續梭哈、對陣容進行了重組，將老將保羅（Chris Paul）、沙米特（Landry Shamet）和6枚二輪籤與4年首輪互換權交易到巫師，打包換回古德溫（Jordan Goodwin）、以及前鋒陶德（Isaiah Todd），這筆交易讓太陽搖身一變成為了奪冠大熱門。

不過比爾近期接受《SLAM》的訪問時提到，他第一反應卻是為甚麼要交易布克，「我當時就想，『為什麼他們要交易布克？』就像這不可能發生似的。」

比爾更表示，「這不可能成真，這不對吧。但現在他還在這裡，我在這裡，還有杜蘭特（Kevin Durant），還有艾頓Deandre Ayton）。想一下該如何形成這筆交易，這真的不太現實且瘋狂。但事實就是發生了，我處於一個絕佳的球隊，每晚都能爭奪勝利的機會。」

雖然布克的名字打從一開始就沒在任何交易傳聞當中，但就是比爾本人也無法相信，太陽能在不放棄其他核心的情況下完成交易。現在就讓我們期待一下明年的太陽能繳出怎麼樣的成績。

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