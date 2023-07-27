NBA／新球季墨西哥海外例行賽敲定 老鷹和魔術11月交鋒
聯盟宣布2023-24年賽季老鷹和魔術隊將在美國時間11月9日前往墨西哥市，進行一場例行賽。這是自1992年以來，墨西哥舉行的第32場NBA賽事，比任何美國和加拿大以外的國家還多。
這是老鷹隊史首次在墨西哥比賽；魔術則是自2012年以來，第4次造訪此地。NBA墨西哥副總裁兼總經理薩拉加 （Raul Zarraga） 表示：「我們很開心歡迎老鷹和魔術下賽季來到墨西哥市，讓我們熱情的球迷有機會欣賞最優秀的年輕球星。墨西哥籃球運動蓬勃發展，這場比賽和周邊相關活動，將成為全國以及整個拉丁美洲球迷的終極慶典。」
聯盟近年積極發展全球市場，老鷹去年到阿拉伯聯合大公國打熱身賽；魔術除了到墨西哥外，先前也曾遠赴日本、中國及巴西比賽。
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