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NBA／詹皇長子心臟驟停送醫 馬斯克拋陰謀論懷疑疫苗所致

中央社／ 洛杉磯26日綜合外電報導
NBA球星詹姆斯的長子布朗尼（Bronny James）日前與大學球隊練球期間心臟驟停送醫，目前狀況穩定。 美聯社
NBA球星詹姆斯的長子布朗尼（Bronny James）日前與大學球隊練球期間心臟驟停送醫，目前狀況穩定。 美聯社

美國職籃NBA超級球星詹姆斯（LeBron James）的長子布朗尼最近練球時心臟驟停送醫。對此，億萬富豪馬斯克（ElonMusk）拋出陰謀論，懷疑這可能是疫苗副作用所致。

美國多家媒體日前報導，布朗尼（Bronny James）在與他的大學球隊練球期間心臟驟停，但在緊急送醫後目前狀況穩定。

對此，馬斯克推文指出：「我們不能把一切都歸咎於COVID疫苗，但同樣地我們也不能不歸咎於任何可能性。」

此外，馬斯克還推文表示：「心肌炎（myocarditis）是已知的一項副作用。問題在於這是罕見的，還是常見的。」

目前尚不清楚布朗尼是否罹患心肌炎，關於他為何心臟驟停的原因迄今未公開。至於馬斯克的上述推文已被移除。

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