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NBA／布魯克斯嗆詹皇被灰熊放棄？美媒：搶出手權才是主因
布魯克斯（Dillon Brooks）休賽季與灰熊隊分道揚鑣，和火箭隊簽下4年8000萬美元的合約，《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）近日揭露布魯克斯離隊的主因。
布魯克斯去年季後賽惡意犯規，導致小裴頓（Gary Payton II）受傷，引發勇士球迷不滿。今年嗆詹姆斯（LeBron James）太老等爭議言論，再度引發眾怒。先前有報導指出，灰熊受夠布魯克斯屢次製造爭議，因此決定放人。
不過麥克馬洪駁斥這項傳聞，「我認為灰熊放棄他的原因被誤解。灰熊過去兩年都在尋找布魯克斯的替代者，主要是因為投籃選擇問題，布魯克斯不希望自己是第4或第5順位進攻點。」
麥克馬洪也解釋火箭花大錢簽下布魯克斯的原因，「尤多卡（Ime Udoka，火箭教頭）想要他，很重視他，這是他到火箭隊的主因。尤多卡現在要處理一些事，讓布魯克斯發揮自己最好的水準，同時創造機會，讓年輕球員成長。」
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