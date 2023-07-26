NBA／「吹耳哥」史帝芬森想重返聯盟 點名家鄉紐約2球隊
「吹耳哥」史帝芬森（Lance Stephenson）上季沒有獲得任何NBA球隊青睞，因此他將天賦帶到波多黎各聯賽，他近日受訪時透露想重返NBA，並點名籃網和尼克隊。
史帝芬森近日接受《紐約郵報》訪問時表示，「我真的非常想念NBA，不想離開，所以我現在的目標是重返聯盟，向他們展示我準備好了。」
2014年東區冠軍戰G5，效力溜馬隊的史帝芬森曾對詹姆斯（LeBron James）使出「吹耳」招數，因而聲名大噪。事隔多年，38歲的詹姆斯仍在聯盟活躍，31歲的史蒂芬森卻無球可打，因此被不少球迷嘲笑；另外他在場上進球後有招牌的扭臀慶祝動作，也被球迷戲稱是「舞王」。
史帝芬森認為NBA有很多優秀球員，所以離開不是丟臉的事，「我知道有另一個機會，有很多新球員崛起，但只要我努力，總是有機會回NBA。」
史帝芬森出生於紐約，職業生涯卻從未在家鄉打過球，他也喊話，「我覺得是時候加入紐約球隊了，我希望能為籃網或尼克效力，任何一隊都可以。」
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