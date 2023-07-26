NBA／希望季後賽對決勇士 灰狼愛德華：格林垃圾話太多

灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）進聯盟後不斷成長，上季入選全明星，季後賽出色的表現更讓不少球迷認為他才是灰狼當家球星。季末灰狼也開出5年最高2.6億美元的最頂級合約留人。

灰狼上季被金塊隊淘汰，止步西區季後賽首輪。愛德華近日受訪時表示，希望新賽季能重返季後賽，他補充說，「我想在季後賽對上勇士隊，無論他們排名在哪，我都想對他們。」

記者問為何想打勇士，愛德華說，「因為格林（Draymond Green）噴太多垃圾話。」

愛德華上季出賽79場，平均拿到24.6分5.8籃板4.4助攻，投籃命中率45.9%。季後賽面對金塊隊5場，平均攻下31.6分，命中率提升到48.2%。