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NBA／格林遭禁賽成2016奪冠關鍵 佛萊：大家都故意激他

聯合新聞網／ 綜合報導
佛萊(左)憶及2016總冠軍戰，表示當年球隊眾人都在激怒格林(中)，為的就是讓他被禁賽。 路透通訊社
佛萊(左)憶及2016總冠軍戰，表示當年球隊眾人都在激怒格林(中)，為的就是讓他被禁賽。 路透通訊社

2016年的總冠軍戰絕對是近十年來最具故事色彩的一次，原先握有聽牌優勢的勇士與冠軍擦身而過，外界公認當年的轉捩點是勇士「嘴綠」格林（Draymond Green）在第五戰因技術犯規達標遭到禁賽。而近期騎士冠軍成員佛萊（Channing Frye）受訪時坦言，當時球隊裡的大家都看準了格林不受控的脾氣，故意激怒他讓他有機會被禁賽，最終也收到了巨大的效果。

勇士在2015年至2018年創下四年三冠的王朝，但唯一錯失的2016年是勇士球員心中永遠的痛。不僅沒辦法替歷史新紀錄的73勝賽季畫下完美句點，甚至是在握有聽牌優勢下遭到騎士連下三城逆轉，成為總冠軍歷史上唯一一支3：1被翻盤的球隊。

當年在系列賽前四場打完，勇士取得3：1領先，與總冠軍就差一步。但雙方在比賽中發生衝突，格林對詹姆斯（LeBron James）「偷桃」被判處一級惡意犯規，賽後更因為累積7次技術犯規而遭到聯盟強制禁賽一場，替系列賽埋下變數。而事後也證明了此次禁賽影響深遠，缺少了球隊攻防運轉核心格林，讓騎士在客場成功續命，最後完成了不可思議的大逆轉。

近期2016冠軍成員佛萊在受訪時就被問到，當年總冠軍系列賽球隊眾人是否在激怒格林，好讓他被禁賽？而佛萊則大方承認。「當然，每個人都在嘗試誘使他犯規」，佛萊說，「他本來就應該要控制好自己的犯規次數，也不該隨便踢人鼠蹊部，這不是我們的錯。」

佛萊也指出，在場上本來就要爭取優勢，只要能帶來正面影響的自己都會去做。「比方說，如果有人鞋帶沒綁好，我就會去踩他的鞋帶，不會造成人的受傷，也不算犯規」，佛萊說，「這是比賽的一部份，當時格林也知道大家都在激怒他，而我們很熱衷於此。」

Draymond Green

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