NBA／梅西首戰收視成績破紀錄 超越NBA總冠軍賽
阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今年以近6000萬美元的價碼轉戰美國職業足球聯盟（MLS）邁阿密國際後，可說是引爆了美國對於足球的熱度。特別是在首度登場的比賽中，替補上陣的梅西在傷停補時階段以一記自由球穿越人牆進球，上演絕殺秀，讓球迷可說是嗨到極點。
梅西的巨大魅力也進一步反映在收視率上。根據統計，這場比賽的收視人數達1250萬，成為美國電視轉播歷史上收視最高的足球比賽。
若要NBA比賽來對比，2022年勇士與塞爾蒂克的總冠軍賽場均收視人數為1240萬，而今年金塊與熱火總冠軍賽的平均收視人數為1164萬，足可見其驚人效應。
梅西的首次登場也吸引了詹姆斯（LeBron James）、小威廉絲（Serena Williams）、布雷迪（Tom Brady）等超級巨星到場觀戰。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言