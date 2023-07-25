NBA／梅西首戰收視成績破紀錄 超越NBA總冠軍賽

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今年以近6000萬美元的價碼轉戰美國職業足球聯盟（MLS）邁阿密國際後，可說是引爆了美國對於足球的熱度。特別是在首度登場的比賽中，替補上陣的梅西在傷停補時階段以一記自由球穿越人牆進球，上演絕殺秀，讓球迷可說是嗨到極點。

梅西的巨大魅力也進一步反映在收視率上。根據統計，這場比賽的收視人數達1250萬，成為美國電視轉播歷史上收視最高的足球比賽。

若要NBA比賽來對比，2022年勇士與塞爾蒂克的總冠軍賽場均收視人數為1240萬，而今年金塊與熱火總冠軍賽的平均收視人數為1164萬，足可見其驚人效應。

梅西的首次登場也吸引了詹姆斯（LeBron James）、小威廉絲（Serena Williams）、布雷迪（Tom Brady）等超級巨星到場觀戰。