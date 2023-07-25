NBA／拳擊正夯？庫明加練拳影片釋出 留言全都歪樓到格林

勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）在上賽季勇士遭淘汰後，曾因不滿上場時間而向球隊申請交易，但現在看來新的一年他將繼續待在母隊。而庫明加也積極備戰新賽季，期待來年能有更吃重的角色定位。近期他在抖音上傳一段訓練的影片，其中包含練拳的片段，但沒想到底下留言通通「歪樓」到球隊學長格林（Draymond Green）。

Caption this. pic.twitter.com/TgBDjdnsmo — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) 2023年7月24日

勇士上賽季的休息室氣氛一直是個敏感的話題，外界都認為起因是格林曾在開季前給現已被交易走的波爾（Jordan Poole）一拳。雖然當時球隊迅速公開發表聲明止火，但眾人都知道勇士的休息室氛圍勢必大有影響，整季下來也有許多球隊內部動盪的傳聞。近期總教練柯爾（Steve Kerr）在受訪時坦言，自己上賽季沒能好好團結休息室是自己的失職。

隨著波爾被交易到巫師，這場風波看似會迎來尾聲，但《ESPN》曾報導勇士的年輕球員與老將們存在信任危機，且對於上場時間感到挫折。在這當中就包含了庫明加，他曾透過經紀人對外表示想到更有發揮空間的球隊，且他與波爾之間的好關係可能更加深了球隊間的芥蒂。

無論如何，新賽季庫明加應該還是會穿著勇士球衣，他近期除了跟康寧漢（Cade Cunningham）、墨菲（Trey Murphy III）、佐蒙德（Andre Drummond）等人進行公開賽，也在抖音上釋出了平時的訓練影片，但其中網友們似乎都只注意到他的練拳片段。

庫明加跟波爾的好關係眾所皆知，加上波爾又被格林揍了一拳，如今庫明加的練拳片段也被網友們笑稱是「準備幫波爾報仇」、「不想跟波爾落入相同下場」、「準備好在訓練營大展拳腳」。更有人開玩笑說，「每天都有一個訓練項目，而最後一天的目標是格林」。