快訊

被金溥聰點名在安全選區搞把戲「我看不起！」 羅智強回應了

杜蘇芮風雨預報出爐 明晨「3地區」達颱風假標準

好幸運！7-ELEVEN開出4張千萬發票 他只花72元買飲料就中獎

NBA／拳擊正夯？庫明加練拳影片釋出 留言全都歪樓到格林

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加休賽季積極備戰，期望新的一年能在勇士扮演更重要的角色。 法新社
庫明加休賽季積極備戰，期望新的一年能在勇士扮演更重要的角色。 法新社

勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）在上賽季勇士遭淘汰後，曾因不滿上場時間而向球隊申請交易，但現在看來新的一年他將繼續待在母隊。而庫明加也積極備戰新賽季，期待來年能有更吃重的角色定位。近期他在抖音上傳一段訓練的影片，其中包含練拳的片段，但沒想到底下留言通通「歪樓」到球隊學長格林（Draymond Green）。

勇士上賽季的休息室氣氛一直是個敏感的話題，外界都認為起因是格林曾在開季前給現已被交易走的波爾（Jordan Poole）一拳。雖然當時球隊迅速公開發表聲明止火，但眾人都知道勇士的休息室氛圍勢必大有影響，整季下來也有許多球隊內部動盪的傳聞。近期總教練柯爾（Steve Kerr）在受訪時坦言，自己上賽季沒能好好團結休息室是自己的失職。

隨著波爾被交易到巫師，這場風波看似會迎來尾聲，但《ESPN》曾報導勇士的年輕球員與老將們存在信任危機，且對於上場時間感到挫折。在這當中就包含了庫明加，他曾透過經紀人對外表示想到更有發揮空間的球隊，且他與波爾之間的好關係可能更加深了球隊間的芥蒂。

無論如何，新賽季庫明加應該還是會穿著勇士球衣，他近期除了跟康寧漢（Cade Cunningham）、墨菲（Trey Murphy III）、佐蒙德（Andre Drummond）等人進行公開賽，也在抖音上釋出了平時的訓練影片，但其中網友們似乎都只注意到他的練拳片段。

庫明加跟波爾的好關係眾所皆知，加上波爾又被格林揍了一拳，如今庫明加的練拳片段也被網友們笑稱是「準備幫波爾報仇」、「不想跟波爾落入相同下場」、「準備好在訓練營大展拳腳」。更有人開玩笑說，「每天都有一個訓練項目，而最後一天的目標是格林」。

Draymond Green

相關新聞

NBA／差點和杜蘭特再合體？柯瑞自爆曾打電話去聊聊

NBA巨星杜蘭特（Kevin Durant）上季高喊「賣我」，幾乎每支隊伍都展現興趣，就連前東家勇士隊都不例外，勇士當家...

NBA／里拉德忠誠人設崩壞？ 美名嘴挺：他有選球隊的權利

隨著拓荒者「尋求最好交易對象」的想法愈發堅決，里拉德（Damian Lillard）交易案最大的競逐者熱火似乎端不出更吸引拓荒者的包裹，這筆交易想要在近期內完成可說是很有難度。里拉德指定熱火為下家的行

NBA／沙國開1年7.76億美元給姆巴佩 字母哥：我看起來像他

沙烏地職業足球聯賽希拉爾俱樂部為網羅法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），傳出向他提供1年7.76億美元大合約，許多NBA球星都相當羨慕。 公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis An

NBA／拳擊正夯？庫明加練拳影片釋出 留言全都歪樓到格林

勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）在上賽季勇士遭淘汰後，曾因不滿上場時間而向球隊申請交易，但現在看來新的一年他將繼續待在母隊。而庫明加也積極備戰新賽季，期待來年能有更吃重的角色定位。近

NBA／你說你想要逃！哈登談里拉德喊「賣我」卻走不了：我懂

在NBA休賽季兩名全明星控衛哈登（James Harden）和里拉德（Damian Lillard）陸續向球隊申請交易，沒想到至今都因為母隊踩死底線而形成來年下家未定的尷尬處境。近期哈登在受訪時就被問

NBA／對雙星搭配深具信心 庫班：厄文清楚這是唐西奇的球隊

厄文（Kyrie Irving）在今年休賽季成為自由球員後，決定以3年1.2億美元的價碼繼續留在達拉斯，其中還會增加600萬美元的激勵條款，確立了獨行俠雙核心的體系。 儘管上季兩人同場搭檔情況勝

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦