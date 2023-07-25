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NBA／你說你想要逃！哈登談里拉德喊「賣我」卻走不了：我懂

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登(右)及里拉德(左)兩人都向球隊喊出「賣我」，卻都遲遲未被交易。 路透通訊社
哈登(右)及里拉德(左)兩人都向球隊喊出「賣我」，卻都遲遲未被交易。 路透通訊社

在NBA休賽季兩名全明星控衛哈登（James Harden）和里拉德（Damian Lillard）陸續向球隊申請交易，沒想到至今都因為母隊踩死底線而形成來年下家未定的尷尬處境。近期哈登在受訪時就被問及對於里拉德目前仍未被交易的看法，而他則表示能理解里拉德跟拓荒者雙方的決定。

哈登早在六月底的選秀會就表明了新賽季將跟76人分道揚鑣，在選秀前曾一度傳出將在三方交易中被送至快艇，後續卻不了了之。距離申請交易已過了近一個月，但76人仍不放棄說服哈登與安比德（Joel Embiid）搭檔再戰一季的可能。再加上哈登一心只想去快艇，導致合約只剩一年的他交易價值不若預期來得高，快艇也不願意隨之起舞。

里拉德的狀況也類似，同樣有著屬意的下家熱火，卻也同樣因母隊不願成全而讓交易案窒礙難行。熱火沒有拓荒者想要的豐富首輪資源，為了配平薪資還要打包身背大約的赫洛（Tyler Herro）、羅賓森（Duncan Robinson）等人，對於即將重建的拓荒者而言反倒是負擔。

近期哈登受訪時就談及處境雷同的里拉德，他表示球隊方肯定不會特意將球員交易到不願意去的地方，因為這除了影響球員，更會影響到家庭。「我了解雙方，因為我就曾經歷過這種事」，哈登說，他過去也曾向效力多年的火箭申請交易，「如果我是球隊，我不會故意將球員交易到他不想待的地方，畢竟彼此之間曾建立起緊密的聯繫，對方也曾替球隊立下汗馬功勞。」

但話鋒一轉，哈登也認為籃球就是門商業，必須從長計議，有許多現實層面的考量。「在交易過程中，球隊當然不會想空手而回，不求回報的將球員送走，所以我兩方都支持」，哈登說。

James Harden Damian Lillard

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