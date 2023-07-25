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NBA／差點和杜蘭特再合體？柯瑞自爆曾打電話去聊聊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞(左)願意再與杜蘭特合作。美聯社
柯瑞(左)願意再與杜蘭特合作。美聯社

NBA巨星杜蘭特（Kevin Durant）上季高喊「賣我」，幾乎每支隊伍都展現興趣，就連前東家勇士隊都不例外，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）也透露，對合體杜蘭特抱持開放態度，還分享了更多細節和自身觀點。

「我認為大家都興奮又好奇，『這真的可行嗎？』。」柯瑞上Podcast「Real Ones」時分享當時的情況，「老實說，我曾經專門和他聊過一或兩次，但他並沒參與決策過程，所以他無法發聲說想去哪裡，就是很自然的對話。」

柯瑞提到，大家都知道如何打球、如何讓比賽運行，「所以如果結果如此，我當然樂意和他一起打球。」不過事情並沒按照他的想法走，杜蘭特也無法決定新東家，柯瑞說：「所以在一開始『喔他想離開布魯克林？』後，我並沒震驚太久時間。」

杜蘭特2016年加入勇士，效力的3個賽季助勇士奪下ㄌ2冠，且都獲得總冠軍賽MVP，柯瑞也透露，有和球隊高層討論過可能的陣容，對於杜蘭特的任何交易他都會毫不猶豫點頭，若能再攜手自己也會很開心，畢竟曾經合體的3季，和杜蘭特合作得到許多樂趣，不過杜蘭特最終選擇太陽，只能繼續分庭抗禮。

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