NBA／抨擊克萊柏導致其退出國家隊 施羅德為言論公開道歉

施羅德（Dennis Schroder）日前抨擊克萊柏（Maxi Kleber），引發雙方口角，最終導致後者決定退出國家隊，不隨隊出征世界盃；為此，施羅德在風波延燒將近一星期後，終於在今天公開道歉。

這場衝突源自於去年歐錦賽，施羅德近期在一個節目中表示他無法諒解克萊柏當初為何不打國家隊。「如果你是為了續約放棄打國家隊，這理由我可以認同。但你如果只是說想要提升控球能力和技術水平，所以不想為國家隊比賽。老實說，這讓我有點困惑。」施羅德說。

克萊柏後來也回應施羅德，表明自己去年確實是因為傷病問題，無法為國家隊出戰。「倘若我是健康狀態，我會很樂意隨著德國隊出征。」

而針對施羅德的抨擊，克萊柏也決定退出國家隊。「今年夏天我本來懷抱著充分的動力加入國家隊去備戰世界盃，但近期那些言論看起來清楚表明這裡並不歡迎我。我不願破壞原本球隊建立起來的化學效應，所以我不去參加對所有參與其中的人會是最好的情況。我不會再對此事發表評論，也會以球迷身份為國家隊加油打氣，祝福他們能夠取得成功。」

眼見情況發展至此，施羅德發表聲明，公開地為他的言論表達歉意。

「我想為我的言論以及為所有人所造成的不便，向克萊柏和他的家人致歉。我從來沒有想讓任何人感到不安，陷入不愉快的狀態或是內部動盪。我只是單純想為球隊挺身而出，明確地表示願意付出我的一切。」

施羅德說，「認識我的人都知道，我是一個很直率的人，總會設想對方能夠理解自己想表達的意思，但我也意識到情況並非如此。我依然非常尊重克萊柏和他的職業生涯，我很誠心希望他能接受我的道歉。」

德國此次出征世界盃的NBA成員除了施羅德外，還包括魔術隊的F.華格納（Franz Wagner）和M.華格納（Moritz Wagner），溜馬中鋒泰斯（Daniel Theis）等。德國在小組賽將和澳洲、芬蘭、日本競爭兩個晉級名額，如今少了克萊柏勢必也將影響到整體戰力。