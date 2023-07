NBA／姆巴佩年薪傳7.76億美元 比下17名NBA球星總和

沙烏地阿拉伯足球聯賽的豪門球隊希拉爾隊,傳出要以年薪7.76億美元天價挖角法國明星前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)。美媒算出,姆巴佩這份年薪比下個賽季NBA年薪前17名球星的總和還高。

根據美聯社報導,姆巴佩所屬球隊巴黎聖日耳曼隊(Paris Saint-Germain, PSG)證實,希拉爾隊(Al Hilal)已提出對姆巴佩的轉會報價,目前已允許希拉爾隊直接與姆巴佩展開協商。

To compare the magnitude of Kylian Mbappé’s potential one-year, $776 million contract with the Saudi Arabia Club Al-Hilal 💸



Mbappé alone would make more than the NBA’s 17 highest-paid players next season… COMBINED 🤯



