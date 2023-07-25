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NBA／姆巴佩年薪傳7.76億美元 比下17名NBA球星總和

中央社／ 台北25日電
沙烏地阿拉伯足球聯賽的豪門球隊希拉爾隊，傳出要以年薪7.76億美元天價挖角法國明星前鋒姆巴佩。 美聯社
沙烏地阿拉伯足球聯賽的豪門球隊希拉爾隊，傳出要以年薪7.76億美元天價挖角法國明星前鋒姆巴佩。 美聯社

沙烏地阿拉伯足球聯賽的豪門球隊希拉爾隊，傳出要以年薪7.76億美元天價挖角法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）。美媒算出，姆巴佩這份年薪比下個賽季NBA年薪前17名球星的總和還高。

根據美聯社報導，姆巴佩所屬球隊巴黎聖日耳曼隊（Paris Saint-Germain, PSG）證實，希拉爾隊（Al Hilal）已提出對姆巴佩的轉會報價，目前已允許希拉爾隊直接與姆巴佩展開協商。

除了目前被媒體披露的轉隊會費高達3億歐元外，希拉爾隊也開出1年7.76億美元（約新台幣240億元）的天價年薪，就是希望目前正處顛峰、年僅24歲的姆巴佩可以到中東踢球。

美國媒體ClutchPoints報導，下個賽季NBA年薪前17名的球星加總起來，薪資也僅7.6億美元，光是姆巴佩一人的薪水就足以打趴這些NBA球星。

2023-24年賽季，NBA第一高薪就是勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）的5191萬美元，第2是杜蘭特（Kevin Durant）的4764萬美元、第3是安比德（JoelEmbiid）的4690萬美元。

在姆巴佩天價轉會費和年薪的消息傳出後，也引起多名NBA球星的「連鎖效應」，紛紛拿自己的工作開玩笑。

聯盟頭號球星詹姆斯（LeBron James）就在自己的社群推特上，放出1張美國電影「阿甘正傳」主角阿甘的跑步圖，並寫道：「如果他們打給我的經紀人，並提供我1年合約的話，我馬上跑步去沙烏地阿拉伯。」

密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）就在推特上寫道：「希拉爾隊，你們可以挖角我，我長得很像姆巴佩。」

今年暑假才剛續約的金州勇士前鋒格林（DraymondGreen）也寫道：「沙烏地阿拉伯也有籃球聯賽對吧？我合約上的墨水還沒乾。」

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