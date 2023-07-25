NBA／里拉德忠誠人設崩壞？ 美名嘴挺：他有選球隊的權利

隨著拓荒者「尋求最好交易對象」的想法愈發堅決，里拉德（Damian Lillard）交易案最大的競逐者熱火似乎端不出更吸引拓荒者的包裹，這筆交易想要在近期內完成可說是很有難度。里拉德指定熱火為下家的行為也引來不少指責，認為他的「忠誠」人設破功。但近期體育名嘴史密斯（Stephen Smith）發聲力挺里拉德，認為以他的貢獻，有挑球隊的權利並不過分。

從里拉德在開市第一天就喊出「賣我」開始，至今已經過了近一個月。當時消息一傳出有不少季後賽強權有興趣，包括快艇、七六人、熱火等隊。但大部分球隊提出的包裹一方面拓荒者看不上眼，另一方面受制於里拉德「只想為熱火打球」的傳言，不願破釜沉舟將資產包進去梭哈，這也導致目前交易案離完成有一段不小的距離。

里拉德還有長達四年的合約，拓荒者並沒有馬上削價出清的需求，但里拉德指定下家的行為確實也讓拓荒者喪失了許多談判籌碼。有許多球迷就認為，過去一向強調忠誠的里拉德最終不僅申請交易，還選擇了對母隊最不利的手法，不免給人「人設崩壞」的感受。

近期知名的美國體育記者史密斯就針對這件事進行反駁，認為是拓荒者先對不起里拉德，且過去幾年里拉德已經貢獻太多了。「我想叫那些批評里拉德的人閉嘴」，史密斯說，「人們說得好像里拉德指定下家是在犯錯、在犯罪，但我認為他用自己的表現爭取了這個權利。」