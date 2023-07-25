NBA／進NBA身材橫向發展 傳獨行俠與唐西奇討論減肥問題

唐西奇（Luka Doncic）毫無疑問是引領NBA下個世代的超級巨星，但進入聯盟後身材橫向發展的情況也引起球迷不少討論，和歐洲「金童」時期美少男的長相相比，如今的唐西奇臉確實圓潤不少。而近期也傳出獨行俠與唐西奇針對減肥的問題進行溝通，希望他能夠以瘦下來的身形迎戰新賽季。

事實上在進入NBA前一季，唐西奇曾計畫性增重，為的就是更好適應NBA等級的碰撞以及增加低位破壞力。在進入聯盟後唐西奇體重不斷上升，從最一開始的240磅到上一季的260磅，過去幾年更被球迷戲稱「透過例行賽減肥」。

事實上唐西奇過去也承認，體態連帶影響到體能，母隊獨行俠則認為過高的體重不只讓唐西奇賽季後端的疲勞負擔變大，在防守上更可能心有餘而力不足。 為此，這個夏天母隊獨行俠也與唐西奇討論到減肥問題，希望他能夠以進聯盟前兩年的體重為目標減重。

恰巧適逢八月開打的世界盃籃球賽，唐西奇比起往年更積極也提早備戰，從近期的訓練照也可以看到唐西奇的手臂線條更明顯、腹部更平坦。如無意外唐西奇有望以更好的體態開季，力圖將獨行俠重新帶回季後賽。