快訊

中國大陸體育館崩塌壓死女排隊11人 倖存者「我最好的朋友全走了」

升5G划算嗎？小心洗掉合約…堅守4G 499無限速吃到飽祕訣來囉

杜蘇芮6小時內轉強颱 氣象粉專：有望挑戰5級超級颱風

NBA／進NBA身材橫向發展 傳獨行俠與唐西奇討論減肥問題

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇的體重是過去幾年來球迷關注的事情。 法新社
唐西奇的體重是過去幾年來球迷關注的事情。 法新社

唐西奇（Luka Doncic）毫無疑問是引領NBA下個世代的超級巨星，但進入聯盟後身材橫向發展的情況也引起球迷不少討論，和歐洲「金童」時期美少男的長相相比，如今的唐西奇臉確實圓潤不少。而近期也傳出獨行俠與唐西奇針對減肥的問題進行溝通，希望他能夠以瘦下來的身形迎戰新賽季。

事實上在進入NBA前一季，唐西奇曾計畫性增重，為的就是更好適應NBA等級的碰撞以及增加低位破壞力。在進入聯盟後唐西奇體重不斷上升，從最一開始的240磅到上一季的260磅，過去幾年更被球迷戲稱「透過例行賽減肥」。

事實上唐西奇過去也承認，體態連帶影響到體能，母隊獨行俠則認為過高的體重不只讓唐西奇賽季後端的疲勞負擔變大，在防守上更可能心有餘而力不足。 為此，這個夏天母隊獨行俠也與唐西奇討論到減肥問題，希望他能夠以進聯盟前兩年的體重為目標減重。

恰巧適逢八月開打的世界盃籃球賽，唐西奇比起往年更積極也提早備戰，從近期的訓練照也可以看到唐西奇的手臂線條更明顯、腹部更平坦。如無意外唐西奇有望以更好的體態開季，力圖將獨行俠重新帶回季後賽。

Luka Doncic

相關新聞

NBA／對雙星搭配深具信心 庫班：厄文清楚這是唐西奇的球隊

厄文（Kyrie Irving）在今年休賽季成為自由球員後，決定以3年1.2億美元的價碼繼續留在達拉斯，其中還會增加600萬美元的激勵條款，確立了獨行俠雙核心的體系。 儘管上季兩人同場搭檔情況勝

NBA／相信西蒙斯 籃網布里吉斯：健康的話天空才是極限

前狀元西蒙斯（Ben Simmons）近年來不僅飽受傷病困擾，就連心理狀況也成為外界最擔心的問題，目前新賽季能否完全康復回到球場上仍是未知數。而籃網新一哥布里吉斯（Mikal Bridges）近期受訪

NBA／沙國開1年7.76億美元給姆巴佩 字母哥：我看起來像他

沙烏地職業足球聯賽希拉爾俱樂部為網羅法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），傳出向他提供1年7.76億美元大合約，許多NBA球星都相當羨慕。 公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis An

NBA／進NBA身材橫向發展 傳獨行俠與唐西奇討論減肥問題

唐西奇（Luka Doncic）毫無疑問是引領NBA下個世代的超級巨星，但進入聯盟後身材橫向發展的情況也引起球迷不少討論，和歐洲「金童」時期美少男的長相相比，如今的唐西奇臉確實圓潤不少。而近期也傳出獨

NBA／布朗結束活動回美國 將重啟3億美元超級合約談判

近期正在和塞爾蒂克洽談一份5年超過3役美元超級合約的布朗，因為出席海外活動而暫時停止；如今隨著布朗結束行程回到美國，雙方預計將會重啟談判。 布朗上季平均攻下26.6分6.9籃板3.5助攻，入選年

NBA／喬丹確定30億美元售出黃蜂 尼克老闆唯一投反對票

根據報導，NBA董事會已經正式批准喬丹（Michael Jordan）出售夏洛特黃蜂的申請，將在近期以30億美元的價格轉賣給投資管理公司老闆普洛堅（Gabe Plotkin）與私募股權公司董事長施納爾

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦