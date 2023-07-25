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NBA／布朗結束活動回美國 將重啟3億美元超級合約談判
近期正在和塞爾蒂克洽談一份5年超過3役美元超級合約的布朗，因為出席海外活動而暫時停止；如今隨著布朗結束行程回到美國，雙方預計將會重啟談判。
布朗上季平均攻下26.6分6.9籃板3.5助攻，入選年度最佳第二隊，在新版勞資協議之下，他也成為首位獲益者，有資格拿到現今最高等級的續約條件。
按照知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）先前的報導指出，布朗可以簽下5年3.04億美元的天價合約，其中最後一年的年薪將突破7000萬美元，足以讓他創下NBA史上最大合約紀錄。
總裁史蒂文斯（Brad Stevens）針對雙方的續約談判表達樂觀之情。「我現在還無法說得太多，但我們的談話過程很順利。我們希望Jaylen能長期留在這裡，這一點雙方已經有共識。我們多的是時間可以談，我現在不能透露太多，但我對此感到樂觀。」
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