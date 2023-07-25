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NBA／喬丹確定30億美元售出黃蜂 尼克老闆唯一投反對票

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
喬丹正式告別夏洛特黃蜂。 路透社
喬丹正式告別夏洛特黃蜂。 路透社

根據報導，NBA董事會已經正式批准喬丹（Michael Jordan）出售夏洛特黃蜂的申請，將在近期以30億美元的價格轉賣給投資管理公司老闆普洛堅（Gabe Plotkin）與私募股權公司董事長施納爾（Rick Schnall），「籃球之神」與黃蜂的13年經營歷程也將畫下句點。

報導指出，此次NBA董事會的投票結果是29比1，唯一一張反對票是紐約尼克隊老闆多蘭（James Dolan）所投下。

喬丹是在2006年成為黃蜂前身夏洛特山貓的小股東，並且在2010年以2.75億美元的價碼入主，成為NBA史上第一位黑人老闆。儘管球隊戰績始終掙扎，但13年來球隊市值不斷翻倍，原本去年《富比世》預估黃蜂市值約17億美元，最後卻是以30億美元高價賣出，這讓喬丹只花13年就靠著轉售賺進了大把鈔票。

由於董事會確定通過，黃蜂轉手案將會啟動出售程序，大約兩週就會完成協議。據了解，喬丹本人仍會保留少數股權。

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