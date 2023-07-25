NBA／美國男籃陪練隊14人名單出爐 格林、康寧漢領銜

美國男籃今天正式公佈了世界盃陪練隊的14人成員，由活塞隊的康寧漢（Cade Cunningham）和火箭隊的格林（Jalen Green）領銜，魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）負責執教。

兩人之外的9名NBA球員分別是：活塞的杜倫（Jalen Duren）、尼克的葛萊姆斯（Quentin Grimes）、雷霆的霍姆葛倫（Chet Holmgren）、雷霆的威廉斯（Jalen Williams）、國王的穆雷（Keegun Murray）、鵜鶘的瓊斯（Herbert Jones）、鵜鶘的墨菲（Trey Murphy III）、灰狼的里德（Naz Reid）、塞爾蒂克的普里查德（Payton Pritchard）。

另外還有2名發展聯盟成員詹金斯（John Jenkins）和米卡（Eric Mika），以及目前還是自由球員的加洛威（Langston Galloway）。

美國隊出征世界盃的12人正選分別是：灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram）、灰熊隊傑克森（Jaren Jackson Jr.）、籃網隊布里吉斯（Mikal Bridges）、籃網隊強森（Cameron Johnson）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、尼克隊哈特（Josh Hart）、湖人隊里夫斯（Austin Reaves）、爵士隊凱斯勒（Walker Kessler）、魔術隊班切羅（Paolo Banchero）、公鹿隊波提斯（Bobby Portis）

美國男籃訓練營將於8月3日正式開啟，同時也會前往阿布達比進行兩場熱身賽，對手分別是德國和希臘，之後再前往菲律賓。

今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。按照先前抽籤分組結果，美國隊是分在C組，同組的有希臘、紐西蘭、約旦。