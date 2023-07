NBA／美國男籃陪練隊14人名單出爐 格林、康寧漢領銜

美國男籃今天正式公佈了世界盃陪練隊的14人成員,由活塞隊的康寧漢(Cade Cunningham)和火箭隊的格林(Jalen Green)領銜,魔術總教練莫斯利(Jamahl Mosley)負責執教。

兩人之外的9名NBA球員分別是:活塞的杜倫(Jalen Duren)、尼克的葛萊姆斯(Quentin Grimes)、雷霆的霍姆葛倫(Chet Holmgren)、雷霆的威廉斯(Jalen Williams)、國王的穆雷(Keegun Murray)、鵜鶘的瓊斯(Herbert Jones)、鵜鶘的墨菲(Trey Murphy III)、灰狼的里德(Naz Reid)、塞爾蒂克的普里查德(Payton Pritchard)。

另外還有2名發展聯盟成員詹金斯(John Jenkins)和米卡(Eric Mika),以及目前還是自由球員的加洛威(Langston Galloway)。

美國隊出征世界盃的12人正選分別是:灰狼隊愛德華(Anthony Edwards)、溜馬隊哈利伯頓(Tyrese Haliburton)、鵜鶘隊英格倫(Brandon Ingram)、灰熊隊傑克森(Jaren Jackson Jr.)、籃網隊布里吉斯(Mikal Bridges)、籃網隊強森(Cameron Johnson)、尼克隊布朗森(Jalen Brunson)、尼克隊哈特(Josh Hart)、湖人隊里夫斯(Austin Reaves)、爵士隊凱斯勒(Walker Kessler)、魔術隊班切羅(Paolo Banchero)、公鹿隊波提斯(Bobby Portis)

美國男籃訓練營將於8月3日正式開啟,同時也會前往阿布達比進行兩場熱身賽,對手分別是德國和希臘,之後再前往菲律賓。

今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日,馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽,以及8強之後的所有比賽;E組跟F組在沖繩打,G和H組則是在雅加達。按照先前抽籤分組結果,美國隊是分在C組,同組的有希臘、紐西蘭、約旦。

