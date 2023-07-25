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NBA／對雙星搭配深具信心 庫班：厄文清楚這是唐西奇的球隊

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
獨行俠確立唐西奇(右)和厄文的雙核心體系。 路透通訊社
獨行俠確立唐西奇(右)和厄文的雙核心體系。 路透通訊社

厄文（Kyrie Irving）在今年休賽季成為自由球員後，決定以3年1.2億美元的價碼繼續留在達拉斯，其中還會增加600萬美元的激勵條款，確立了獨行俠雙核心的體系。

儘管上季兩人同場搭檔情況勝少敗多，但老闆庫班（Mark Cuban）仍然對這個組合深具信心，他表示厄文很清楚，獨行俠是唐西奇（Luka Doncic）的球隊。

「我認為厄文是一位非常成熟的球員，他知道獨行俠是屬於唐西奇的球隊。他很清楚這一點。」庫班說。

庫班認為唐西奇和厄文兩人分工明確，後者可以分擔更多得分重任，也能在唐西奇退場時扮演進攻組織的角色。

「厄文可以扮演更多得分後衛的角色，而當唐西奇不在場的時候，我們就擁有一個既能得分還能為其他人創造機會的控衛；他們都是能讓隊友變得更好的球員，這是我們之前所沒有的。」庫班說。

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