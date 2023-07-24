快訊

急轉彎？大牙才剛被通知撤告 陳建州再向她提出刑事告訴

「炸彈掉出來嚇死人」 救護員祥豐營區救人：手臂炸爛剩幾根指頭

今晚8點30分發布海警 杜蘇芮強度增加「連3天大豪雨狂炸」

NBA／盛讚詹姆斯高球商 格林：這種身體條件的球員大多很笨

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(右)稱詹姆斯(左)擁有高聯盟一等的籃球智商。 法國新聞社
格林(右)稱詹姆斯(左)擁有高聯盟一等的籃球智商。 法國新聞社

「嘴綠」格林（Draymond Green）一向以高球商著稱，以長人來說罕見的傳導能力跟多功能的防守價值，讓他在勇士體系的攻防兩端承擔重要角色。

近期格林在受訪時也談論到另一名高球商的代表人物詹姆斯（LeBron James），他忍不住讚嘆以詹姆斯的身體條件，打法還能夠如此細膩實在是件不可思議的事。

格林對詹姆斯的欣賞從來不是秘密，兩人私下關係也不錯。格林過去不只對詹姆斯的記憶力印象深刻，也曾力挺詹姆斯超越喬丹（Michael Jordan），是NBA史上最偉大球員。

作為曾在季後賽多次交手的對手，八度入選年度防守球隊的格林對位詹姆斯的豐富經驗讓他的評論更加有說服力，

近期他在Podcast上節目與貝佛利（Patrick Beverley）談論到籃球智商時，不忘盛讚詹姆斯在擁有歷史級身體天賦的同時，還具備如此頂級的球商實在難得。

「詹姆斯的球商跟其他人相比是另一個層級的」，格林說，「大部分有類似身材、相同運動能力的球員都很笨。」

籃球智商代表能夠在場上正確打球、對於場上情勢能有效判讀，在NBA的體能怪物不在少數，但能完全運用到身體天賦的球員卻是屈指可數。

話鋒一轉，格林也指出聯盟只有不到六成的球員能稱得上是具有籃球智商。「我認為不僅沒多少人擁有更高一階的籃球智商，事實上在NBA也沒多少人有籃球智商」，格林說。

Draymond Green LeBron James

相關新聞

NBA／中國籃協官宣安德森取得國籍 姚明和「李凱爾」合影

中國大陸籃協今天宣布，擁有8分之1中國血統的灰狼隊前鋒安德森（Kyle Anderson）確定取得中國籍，並貼出安德森和籃協主席姚明的合照。安德森本人也在IG分享消息。 安德森的外曾祖父是中國人

NBA／盛讚詹姆斯高球商 格林：這種身體條件的球員大多很笨

「嘴綠」格林（Draymond Green）一向以高球商著稱，以長人來說罕見的傳導能力跟多功能的防守價值，讓他在勇士體系的攻防兩端承擔重要角色。 近期格林在受訪時也談論到另一名高球商的代表人物詹

NBA／拓荒者以拖待變？傳熱火對交易里拉德難進展感到沮喪

知名記者海恩斯（Chris Haynes）近日在節目中談到了有關拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）的交易最新狀態。 海恩斯透露，積極追求里拉德的熱火管理階層對於拓荒者在交易中的

NBA／點出自己與格林共同點 保羅：對勇士對手感到抱歉

38歲資深控衛保羅（Chris Paul）新賽季將效力勇士，談到即將和格林（Draymond Green）聯手，保羅點出兩人的共同點。 保羅效力火箭期間，曾和勇士在西區季後賽爭奪總決賽門票，雖然

NBA／默默累積資產準備幹大事？76人記者曝尼克鎖定安比德

在歷經了又一個失望賽季後，76人的球隊處境變得愈發艱難，除了將主帥更換成諾斯（Nick Nurse），主控哈登（James Harden）的去留也是未定之天。但76人茶壺內的風暴不止於此，根據外媒爆料

NBA／艾頓表現屢受球迷責罵 太陽總管：他還不到25歲

太陽休賽季球員陣容大變動，受不少球迷責罵的當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）仍留隊。太陽總管瓊斯（James Jones）近日受訪時為艾頓緩頰，也點出他缺乏的東西。 艾頓近日接受家鄉媒體

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦