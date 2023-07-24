快訊

急轉彎？大牙才剛被通知撤告 陳建州再向她提出刑事告訴

「炸彈掉出來嚇死人」 救護員祥豐營區救人：手臂炸爛剩幾根指頭

今晚8點30分發布海警 杜蘇芮強度增加「連3天大豪雨狂炸」

NBA／拓荒者以拖待變？傳熱火對交易里拉德難進展感到沮喪

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里拉德劇場會如何收尾？外界都在等著看。 路透社
里拉德劇場會如何收尾？外界都在等著看。 路透社

知名記者海恩斯（Chris Haynes）近日在節目中談到了有關拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）的交易最新狀態。

海恩斯透露，積極追求里拉德的熱火管理階層對於拓荒者在交易中的態度感到沮喪，因為對方雖然要他們給出最好的籌碼，卻不提出更具體的細節內容，而且在溝通過程中也欠缺誠意。

熱火方面深知本身所能提供的資產籌碼有限，很難滿足拓荒者的需求；也因此，他們迫切希望能知道還可以做些什麼，需要拉入哪一支球隊做為第三方參與交易，藉此符合拓荒者想得到的回饋。然而到目前為止，雙方仍沒有針對此事進行溝通，在拓荒者也不急於處理的情況下，整體進度十分緩慢。

另外，根據美聯社記者雷諾（Tim Reynolds）的說法，他表示里拉德已經下決心要去熱火，這源於他和阿德巴約（Bam Adebayo）的好關係。「他們在東京奧運期間建立了聯繫，兩人一直保持相當緊密的關係。」

雷諾認為熱火相信里拉德不會改變想法，所以他們就是等待拓荒者去意識到這一點。雷諾說，「里拉德已經不想為拓荒者效力，總管克羅寧（Joe Cronin）也清楚這一點。」

相關新聞

NBA／中國籃協官宣安德森取得國籍 姚明和「李凱爾」合影

中國大陸籃協今天宣布，擁有8分之1中國血統的灰狼隊前鋒安德森（Kyle Anderson）確定取得中國籍，並貼出安德森和籃協主席姚明的合照。安德森本人也在IG分享消息。 安德森的外曾祖父是中國人

NBA／拓荒者以拖待變？傳熱火對交易里拉德難進展感到沮喪

知名記者記者海恩斯（Chris Haynes）近日在節目中談到了有關拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）的交易最新狀態。 海恩斯透露，積極追求里拉德的熱火管理階層對於拓荒者在交易

NBA／點出自己與格林共同點 保羅：對勇士對手感到抱歉

38歲資深控衛保羅（Chris Paul）新賽季將效力勇士，談到即將和格林（Draymond Green）聯手，保羅點出兩人的共同點。 保羅效力火箭期間，曾和勇士在西區季後賽爭奪總決賽門票，雖然

NBA／默默累積資產準備幹大事？76人記者曝尼克鎖定安比德

在歷經了又一個失望賽季後，76人的球隊處境變得愈發艱難，除了將主帥更換成諾斯（Nick Nurse），主控哈登（James Harden）的去留也是未定之天。但76人茶壺內的風暴不止於此，根據外媒爆料

NBA／艾頓表現屢受球迷責罵 太陽總管：他還不到25歲

太陽休賽季球員陣容大變動，受不少球迷責罵的當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）仍留隊。太陽總管瓊斯（James Jones）近日受訪時為艾頓緩頰，也點出他缺乏的東西。 艾頓近日接受家鄉媒體

NBA／與詹皇之間緣分剪不斷 柯瑞：我們關係複雜

眾所皆知，NBA兩大超級巨星柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）剛好都在俄亥俄州阿克倫同一家醫院出生，他們曾經連續4年在總冠軍賽正面交鋒，「勇騎大戰」的巨大話題性更帶

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦