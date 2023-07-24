NBA／拓荒者以拖待變？傳熱火對交易里拉德難進展感到沮喪

知名記者海恩斯（Chris Haynes）近日在節目中談到了有關拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）的交易最新狀態。

海恩斯透露，積極追求里拉德的熱火管理階層對於拓荒者在交易中的態度感到沮喪，因為對方雖然要他們給出最好的籌碼，卻不提出更具體的細節內容，而且在溝通過程中也欠缺誠意。

熱火方面深知本身所能提供的資產籌碼有限，很難滿足拓荒者的需求；也因此，他們迫切希望能知道還可以做些什麼，需要拉入哪一支球隊做為第三方參與交易，藉此符合拓荒者想得到的回饋。然而到目前為止，雙方仍沒有針對此事進行溝通，在拓荒者也不急於處理的情況下，整體進度十分緩慢。

另外，根據美聯社記者雷諾（Tim Reynolds）的說法，他表示里拉德已經下決心要去熱火，這源於他和阿德巴約（Bam Adebayo）的好關係。「他們在東京奧運期間建立了聯繫，兩人一直保持相當緊密的關係。」

雷諾認為熱火相信里拉德不會改變想法，所以他們就是等待拓荒者去意識到這一點。雷諾說，「里拉德已經不想為拓荒者效力，總管克羅寧（Joe Cronin）也清楚這一點。」