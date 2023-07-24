NBA／點出自己與格林共同點 保羅：對勇士對手感到抱歉
38歲資深控衛保羅（Chris Paul）新賽季將效力勇士，談到即將和格林（Draymond Green）聯手，保羅點出兩人的共同點。
保羅效力火箭期間，曾和勇士在西區季後賽爭奪總決賽門票，雖然保羅在場上看起來和勇士水火不容，但其實他對勇士充滿敬意，「我認為當你長期和這種球隊艱苦競爭，你會對他們的打法，分享球的方式以及球員的無私精神，充滿敬佩。」
格林曾公開表示討厭保羅，不過保羅很看好兩人的合作，他開玩笑地說，「我對其他將碰上我們兩個的球隊感到抱歉，因為他們要一次對付兩個。格林和我一樣總是有話就說，我喜歡和這種球員一起打球。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言