快訊

今晚8點30分發布海警 杜蘇芮強度增加「連3天大豪雨狂炸」

陳建州求償千萬撤告了 大牙吐怨氣：相信事實不容挑釁

NBA／點出自己與格林共同點 保羅：對勇士對手感到抱歉

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅(左)、格林(右)。 路透
保羅(左)、格林(右)。 路透

38歲資深控衛保羅（Chris Paul）新賽季將效力勇士，談到即將和格林（Draymond Green）聯手，保羅點出兩人的共同點。

保羅效力火箭期間，曾和勇士在西區季後賽爭奪總決賽門票，雖然保羅在場上看起來和勇士水火不容，但其實他對勇士充滿敬意，「我認為當你長期和這種球隊艱苦競爭，你會對他們的打法，分享球的方式以及球員的無私精神，充滿敬佩。」

格林曾公開表示討厭保羅，不過保羅很看好兩人的合作，他開玩笑地說，「我對其他將碰上我們兩個的球隊感到抱歉，因為他們要一次對付兩個。格林和我一樣總是有話就說，我喜歡和這種球員一起打球。」

Chris Paul Draymond Green

相關新聞

NBA／中國籃協官宣安德森取得國籍 姚明和「李凱爾」合影

中國大陸籃協今天宣布，擁有8分之1中國血統的灰狼隊前鋒安德森（Kyle Anderson）確定取得中國籍，並貼出安德森和籃協主席姚明的合照。安德森本人也在IG分享消息。 安德森的外曾祖父是中國人

NBA／拓荒者以拖待變？傳熱火對交易里拉德難進展感到沮喪

知名記者記者海恩斯（Chris Haynes）近日在節目中談到了有關拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）的交易最新狀態。 海恩斯透露，積極追求里拉德的熱火管理階層對於拓荒者在交易

足球／皇馬與AC米蘭友誼賽 ESPN球評鏡頭前昏倒

前西漢姆聯隊（West Ham United）門將、現ESPN球評希斯洛普，今天在皇馬與AC米蘭於美國加州進行的友誼賽開...

NBA／點出自己與格林共同點 保羅：對勇士對手感到抱歉

38歲資深控衛保羅（Chris Paul）新賽季將效力勇士，談到即將和格林（Draymond Green）聯手，保羅點出兩人的共同點。 保羅效力火箭期間，曾和勇士在西區季後賽爭奪總決賽門票，雖然

NBA／默默累積資產準備幹大事？76人記者曝尼克鎖定安比德

在歷經了又一個失望賽季後，76人的球隊處境變得愈發艱難，除了將主帥更換成諾斯（Nick Nurse），主控哈登（James Harden）的去留也是未定之天。但76人茶壺內的風暴不止於此，根據外媒爆料

NBA／艾頓表現屢受球迷責罵 太陽總管：他還不到25歲

太陽休賽季球員陣容大變動，受不少球迷責罵的當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）仍留隊。太陽總管瓊斯（James Jones）近日受訪時為艾頓緩頰，也點出他缺乏的東西。 艾頓近日接受家鄉媒體

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦