NBA／點出自己與格林共同點 保羅：對勇士對手感到抱歉

38歲資深控衛保羅（Chris Paul）新賽季將效力勇士，談到即將和格林（Draymond Green）聯手，保羅點出兩人的共同點。

保羅效力火箭期間，曾和勇士在西區季後賽爭奪總決賽門票，雖然保羅在場上看起來和勇士水火不容，但其實他對勇士充滿敬意，「我認為當你長期和這種球隊艱苦競爭，你會對他們的打法，分享球的方式以及球員的無私精神，充滿敬佩。」

格林曾公開表示討厭保羅，不過保羅很看好兩人的合作，他開玩笑地說，「我對其他將碰上我們兩個的球隊感到抱歉，因為他們要一次對付兩個。格林和我一樣總是有話就說，我喜歡和這種球員一起打球。」