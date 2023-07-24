足球／皇馬與AC米蘭友誼賽 ESPN球評鏡頭前昏倒

前西漢姆聯隊（West Ham United）門將、現ESPN球評希斯洛普，今天在皇馬與AC米蘭於美國加州進行的友誼賽開踢前，在比賽現場昏倒，但目前已無大礙。

54歲的希斯洛普（Shaka Hislop）今天在賽前訪問時，當場在玫瑰盃球場（Rose Bowl）倒下。

同台的主播湯瑪斯（Dan Thomas）當下連忙給予希斯洛普這名前千里達及托巴哥共和國（ Trinidad andTobago）國腳協助，ESPN的轉播隨後也一度中斷。

中場時間，湯瑪斯更新了有關希斯洛普的消息，稱他在事發後似乎已經恢復過來。

湯瑪斯告訴觀眾說：「我的搭檔夏卡（希斯洛普）不在這裡，但他目前的情況，傳來的是好消息。」

「他很清醒、也能與人談話。我猜他對發生的這一切有點尷尬。他深深為此道歉，他不是喜歡驚動大家的人。」

「雖然還不知道診斷的確切結果，但情況就像你們看到的那樣嚇人，所以最重要的是，夏卡意識清楚，且我們和他的家人談過。」