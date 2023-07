足球／皇馬與AC米蘭友誼賽 ESPN球評鏡頭前昏倒

前西漢姆聯隊(West Ham United)門將、現ESPN球評希斯洛普,今天在皇馬與AC米蘭於美國加州進行的友誼賽開踢前,在比賽現場昏倒,但目前已無大礙。

54歲的希斯洛普(Shaka Hislop)今天在賽前訪問時,當場在玫瑰盃球場(Rose Bowl)倒下。

同台的主播湯瑪斯(Dan Thomas)當下連忙給予希斯洛普這名前千里達及托巴哥共和國( Trinidad andTobago)國腳協助,ESPN的轉播隨後也一度中斷。

中場時間,湯瑪斯更新了有關希斯洛普的消息,稱他在事發後似乎已經恢復過來。

湯瑪斯告訴觀眾說:「我的搭檔夏卡(希斯洛普)不在這裡,但他目前的情況,傳來的是好消息。」

「他很清醒、也能與人談話。我猜他對發生的這一切有點尷尬。他深深為此道歉,他不是喜歡驚動大家的人。」

「雖然還不知道診斷的確切結果,但情況就像你們看到的那樣嚇人,所以最重要的是,夏卡意識清楚,且我們和他的家人談過。」

Sending thoughts and prayers to Shaka Hislop after he passed out live on the ESPN broadcast of AC Milan vs. Real Madrid. Glad to hear he's conscious now, and the medics are looking after him. #ShakaHislop



pic.twitter.com/FTj9lTRwkT