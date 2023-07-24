NBA／默默累積資產準備幹大事？76人記者曝尼克鎖定安比德

在歷經了又一個失望賽季後，76人的球隊處境變得愈發艱難，除了將主帥更換成諾斯（Nick Nurse），主控哈登（James Harden）的去留也是未定之天。但76人茶壺內的風暴不止於此，根據外媒爆料，76人季後除了要處理去意已決的哈登，外界也十分關注新科MVP安比德（Joel Embiid）會不會喊出「賣我」。一旦成真，尼克有可能是最熱烈的追求者。

76人已經連續六年闖入季後賽，但這六年來卻從沒有一次打到分區冠軍戰，今年則是在第二輪遭到塞爾蒂克淘汰。除了場上沒有更多突破，過去幾年為了補強而不斷交易資產也使補強手段受限，從喊出「相信過程」後不知不覺已要近十年，外界卻認為76人的奪冠窗口正在不斷縮小。

近期安比德在接受訪問時就曾提過自己對冠軍的渴望，甚至不在乎在哪支球隊奪冠，當時就引起球迷間不少討論，揣測他是否已經有離隊念頭。費城當地記者龐貝（Keith Pompey）則指出尼克對安比德感興趣是全NBA「最低調的秘密」。「尼克隊一直在蒐集並保護自家的首輪籤，他們希望並祈禱安比德喊出『賣我』，我可以預計它絕對會發生。」

過去幾年來，尼克在自由市場上意外保持低調，雖然曾在2019年傳出有意一次網羅杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving），但結果是兩人相約到紐約的另一支球隊籃網。尼克未來七年的首輪籤都在自己手上，的確有能力端出滿滿選秀籤的包裹，但無論尼克會怎麼開價，最終決定權都在安比德身上。