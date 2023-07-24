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NBA／艾頓表現屢受球迷責罵 太陽總管：他還不到25歲

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓。 美聯社
艾頓。 美聯社

太陽休賽季球員陣容大變動，受不少球迷責罵的當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）仍留隊。太陽總管瓊斯（James Jones）近日受訪時為艾頓緩頰，也點出他缺乏的東西。

艾頓近日接受家鄉媒體訪問，坦承自己感覺被全世界討厭。瓊斯近日接受太陽記者蘭金（Duane Rankin）訪問時，談到這個話題，「我們的球員太關注社群媒體，我認為那都是噪音，但他們無法避免，因為他們是公眾人物。艾頓對輿論有強烈的自我意識，但我認為他缺少成為偉大球員的渴望以及忽略贏球的重要性。」

瓊斯認為人們對艾頓的期待過高，「他還不到25歲，即將進入第6個賽季，是一名每場18分10籃板的球員，如果你問其他偉大球員這點的難度，他們會告訴你其實很難。即便如此，其他人對他的標準遠高與此。」

瓊斯認為不能忽視艾頓過去3到4年的貢獻，「如果他能把水準提升到他自己想達成的境界，他能使球隊變得更優秀，我覺得這是驅使他的動力。」

太陽今年2月交易超級巨星杜蘭特（Kevin Durant），但也失去陣容深度，最終和2022年一樣止步季後賽第二輪。今年休賽季他們再度引進球星比爾（Bradley Beal），組成四核心，並在自由市場簽下許多底薪球員。

瓊斯也解釋建隊理念，「多功能性和平衡，更重要的是經驗。在季後賽中經歷成功和失敗，才能理解贏下冠軍所需的要素。」

Deandre Ayton

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