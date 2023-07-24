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NBA／與詹皇之間緣分剪不斷 柯瑞：我們關係複雜

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(左)和柯瑞。 路透社
詹姆斯(左)和柯瑞。 路透社

眾所皆知，NBA兩大超級巨星柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）剛好都在俄亥俄州阿克倫同一家醫院出生，他們曾經連續4年在總冠軍賽正面交鋒，「勇騎大戰」的巨大話題性更帶動聯盟高收視率。兩人之間固然是「最強敵人」，但也可以說是「英雄惜英雄」。

近期柯瑞在接受《運動畫刊》的採訪時談到了詹姆斯，就用了「複雜」一字來形容兩人之間的關係。

「這很複雜，」柯瑞說，「從他來觀看我在NCAA的那場比賽，到我進入聯盟，他在我生涯早期陷入掙扎時給了我建議。再到後來我們連續4年在總冠軍賽相遇，甚至直到上個賽季，我們又一次在季後賽碰頭。」

彼此之間有著無數交集的回憶，柯瑞也直言詹姆斯真的是很好的人。「他是一個很棒的人、很棒的朋友、也是很棒的競爭對手。但回顧這一切，就得從底特律福特球館的甜蜜16強開始說起，這真是太神奇了。」

在當年那場比賽中，柯瑞狂砍33分4助攻4抄截3籃板帶領戴維森學院痛宰了第3種子威斯康辛大學。對於詹姆斯親自到場觀戰，柯瑞還興奮地直呼「太酷了！」

對於自己和詹姆斯後來的連4年頂上對決，柯瑞亦坦言這是很難得的經歷。「要找到兩支球隊連4年在總冠軍賽交手，在當今NBA的競爭環境下非常困難。這是令人驚嘆的4個賽季，將會載入史冊之中。」

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