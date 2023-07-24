NBA／中國籃協官宣安德森取得國籍 姚明和「李凱爾」合影

中國大陸籃協今天宣布，擁有8分之1中國血統的灰狼隊前鋒安德森（Kyle Anderson）確定取得中國籍，並貼出安德森和籃協主席姚明的合照。安德森本人也在IG分享消息。

安德森的外曾祖父是中國人，他曾在2018年隨母親回深圳認親，他的中文名「李凱爾」也被寫入族譜裡。

現年29歲的安德森正值當打之年，擁有9年NBA資歷的他今天正式取得中國籍，有望隨隊出征世界盃。中國籃協稍早在官方微博發文，「歡迎李凱爾！在各方的推動和支持下，李凱爾已於今天上午獲得中國國籍，並與中國籃協主席姚明見面。感謝各方的支持和幫助，感謝李凱爾家人的支持，感謝球迷和媒體長期以來對中國男籃的關注。」

安德森也在個人IG轉發自己身穿中國戰袍的合成圖，用英文寫下，「是時候了，讓我們加油！」安德森上季出賽69場，其中46場先發，平均拿下9.4分、5.3籃板及4.9助攻，投籃命中率高達50.9%、三分球命中率41%。