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NBA／休養生息備戰衛冕之路 約柯奇確定不出征世界盃

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇退出塞爾維亞國家隊。 新華通訊社
約柯奇退出塞爾維亞國家隊。 新華通訊社

率領丹佛金塊勇奪隊史首冠的超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic），為了獲得更多休息時間，專心備戰明年的衛冕大業，毅然決然放棄代表塞爾維亞出征今年的男籃世界盃，如此一來勢必嚴重衝擊塞爾維亞的整體戰力。

根據「Mozzart Sport」報導，包括總教練佩西奇（Svetislav Pesic）和隊長波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）都曾試圖說服約柯奇打世界盃，但顯然他已經做出休養生息的決定。

約柯奇上季例行賽加上季後賽一共打了89場比賽，身為陣中體系核心，他在季後賽場均出賽時間高達39.5分鐘。約柯奇去年已經和金塊達成5年2.76億美元的超級合約，創下聯盟史上最大合約金額紀錄，新合約將從2023-24年賽季開始執行。

除了約柯奇外，效力西甲巴塞隆納的前鋒卡利尼奇（Nikola Kalinic）也決定退出國家隊；而今夏加盟雷霆的米西奇（Vasilije Micic）也有可能不會出賽。佩西奇今晚將會正式公佈塞爾維亞的最終名單，波格丹諾維奇也將一同出席記者會。

塞爾維亞今年世界盃分在B組，同組對手有波多黎各、南蘇丹和中國。身為世界籃壇的勁旅，塞爾維亞曾2度奪下奧運銀牌，2014年贏得世界盃銀牌，上屆則拿下第5名。

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